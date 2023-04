L'hotel Cala Jóncols de Roses ha estat guardonat a Marsella amb el premi Césars du Voyage Responsable com el millor allotjament sostenible, per les seves iniciatives per un turisme més respectuós amb el medi ambient i per anar reduint la petjada ecològica en tots els processos de l'establiment. Un reconeixement internacional que acredita el compromís amb la sostenibilitat de l'establiment, que l'any 2021 es va convertir en el primer hotel de la Costa Brava en obtenir el certificat de turisme sostenible Biosphere.

Els premis Césars du Voyage Responsable estan impulsats per Tour MaG (la revista especialitzada en turisme líder a França) en col·laboració amb le Petit Futé (la guia de viatges francesa) amb l'objectiu promoure els professionals del turisme que duen a terme iniciatives en l'àmbit de la sostenibilitat. En total, enguany s'han atorgat 18 guardons, distribuïts en diferents categories, que han estat escollits mitjançant les votacions del jurat, dels professionals del sector i del públic. En el cas de Cala Jóncols el guardó ha estat concedit pels professionals del sector. En conjunt es van emetre 5.000 vots. Michael Gómez, copropietari de l'hotel, va manifestar durant l'acte d'entrega del guardó que "aquest reconeixement internacional avala el nostre compromís amb un turisme més respectuós amb el medi ambient i la nostra aposta de millora continua en l'àmbit de la sostenibilitat. A més, ens anima a continuar treballant perquè el nostre establiment sigui cada vegada més sostenible i per anar impregnant d' aquesta filosofia també els nostres clients". Un establiment amb múltiples guardons Cala Jóncols, situat al parc Natural del Cap de Creus, va rebre fa dos anys el certificat de turisme sostenible Biosphere, el de major reconeixement internacional. Es tracta d'un certificat voluntari de sostenibilitat que concedeix l'Institut de Turisme Responsable (ITR), un organisme independent que promou accions i programes de desenvolupament sostenible a la indústria turística. L'obtenció de la certificació acredita que l'establiment treballa de forma continua per a la reducció dels seus impactes negatius i per maximitzar els impactes positius derivats de las seva activitat. Anteriorment, l'hotel que compta amb un restaurant, una petita vinya biodinàmica i dos centres de submarinisme a Roses, va impulsar un sistema innovador de gestió de residus amb tecnologia puntera per aconseguir tancar el cercle i convertir-se en un hotel amb Residu Zero. La iniciativa permet garantir la valorització de la pràctica totalitat dels residus que es generen a l'establiment, mitjançant la tecnologia més avançada, a la vegada que contribueix a impulsar la sostenibilitat a través de l'anomenada economia circular. Entre les mesures impulsades hi ha la instal·lació de dues plantes de plaques solars de 10kw cada una amb una producció total de 26.000 kWh -el que representa el 20% del consum anual-, una compostadora que permet tractar in situ els residus orgànics que es generen al restaurant i transformar-los, una depuradora pròpia i l'eliminació del plàstic dels envasos d'aigua. El grup Cala Jóncols de Roses és una empresa familiar. Va obrir les portes l'any 1955, al costat d'un antic refugi de pescadors que encara es conserva a la zona; és gestionat per la família Gómez-Fernández. Cala Jóncols també és pioner en el servei de bany adaptat al Cap de Creus, ja que disposa d'una cadira amfíbia perquè tothom que ho necessiti pugui gaudir de la cala. A més, el grup ha destacat per les seves iniciatives innovadores en el món del vi i del cava envellit sota el mar.