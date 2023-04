Amb l’inici de la temporada d’estiu a la cantonada, el Diari de Girona organitza el pròxim dimecres 3 de maig un jornada, amb el patrocini de CaixaBank, que té com a objectiu reflexionar i analitzar cap a on ha d’anar el turisme i l’hostaleria a la Costa Brava.

L’acte, sota el títol «Quins són els pronòstics del turisme a la Costa Brava?», tindrà lloc al S’Agaró Hotel Wellness & Spa de S’Agaró a partir de les 10:00 h.

La jornada donarà el tret de sortida amb la benvinguda institucional a càrrec de Jenny Xufré, regidora de Turisme de Castell d’Aro. Posteriorment, Roser Prats, Responsable d’Hotels&Tourism a la direcció territorial Catalunya de CaixaBank, protagonitzarà la ponència de l’acte. Tot seguit, una taula d’experts, conformada per professionals del sector, com Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona, entre d’altres, tractaran les tendències actuals, l’ocupació i la sostenibilitat en el món turístic i analitzaran les perspectives del turisme a la Costa Brava. La jornada posarà el seu punt final amb la intervenció de Maurici Jiménez, alcalde de Platja d’Aro. Per assistir a l’acte, cal fer una reserva prèvia a través d'aquest enllaç.

Bon estiu

Les bones xifres de Setmana Santa fan preveure al sector una bona campanya d’estiu. La demarcació va tancar la festivitat amb les platges plenes, restaurants amb bons nivells de facturació i hotels i apartaments amb ocupacions superiors al 80%.

Aquestes dades, acompanyades d’una bona meteorologia, han servit per obrir la porta les esperances d’una consolidació de la recuperació d’un sector turístic que continua encara amb l’ai al cor per la crisi de la Covid i els efectes de la guerra a Ucraïna.

En actes recents, tant responsables de l’Agència Catalana de Turisme com de patronals del sector han coincidit a assenyalar que enguany, malgrat algunes incerteses, es preveu una temporada turística excel·lent.