Mal inici d'any per a l'economia gironina. La demarcació tanca el primer trimestre del 2023 amb una taxa d'atur que s'enfila fins a l'11,29% i perd 9.800 llocs de treball. Segons recull l'Enquesta de la Població Activa (EPA), sobretot, la sotragada més forta es dona al sector serveis -aquí, hi té a veure el pes del comerç i el turisme- mentre que la indústria remunta i crea ocupació. Les dades de l'EPA recullen com la inflació i la crisi de preus continua llastant l'economia, perquè entre gener i març la taxa d'atur ha arribat a enfilar-se gairebé tres punts (va tancar el 2022 situant-se al 8,54%). Ara, a les comarques gironines hi ha 45.200 desocupats que busquen feina. En comparació amb el desembre, són fins a 11.100 aturats més.

L'última enquesta, que aquest dijous ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística (INE), recull allò que ja s'anticipava al darrer trimestre del 2022. Que l'economia gironina, marcada per les incerteses que genera la crisi de preus, accentua la desacceleració. Perquè entre gener i març no tan sols s'han incrementat les xifres d'atur, sinó que també s'ha destruït ocupació. A les comarques gironines, el primer trimestre d'aquest 2023 deixa 45.200 desocupats i una taxa d'atur de l'11,29%. La diferència amb el desembre, aquí, és significativa. Perquè en tan sols tres mesos la demarcació ha arribat a sumar fins a 11.100 persones que busquen feina -l'any passat es va tancar amb 34.100 desocupats- i, de retruc, la taxa d'atur ha arribat a enfilar-se un 2,75%, situant-se al mateix nivell que a finals del 2021 (aleshores, marcat per l'impacte de la variant òmicron). I la inflació, en paral·lel, també ha suposat que s'hagin destruït llocs de treball. En concret, a la demarcació se n'han perdut 9.800 tan sols durant aquests tres mesos, cosa que ja supera tots aquells que es van crear durant el 2022 (en concret, 9.100). Segons recull l'EPA, a finals de març hi havia 355.400 ocupats a les comarques gironines. Al desembre, la xifra se situava en 365.200. I això, traslladat en percentatges, suposa que la taxa d'ocupació hagi reculat dos punts (passant del 56,22% al 54,24%). La sotragada, als serveis Per sectors, aquell que ha viscut més la sotragada han estat els serveis. Conseqüència, en part, que s'està en plena temporada baixa i que, a més, aquí també s'hi suma l'acabament de la campanya de Nadal. Dels 269.200 treballadors que tenia el terciari gironí al desembre, a finals de març s'havia passat als 255.400. És a dir, que durant aquest primer trimestre del 2023, aquí s'han destruït 13.800 llocs de treball. En paral·lel, la construcció també va a la baixa i perd 400 ocupats (de 29.900 es passa a 29.500). Per contra, però, l'agricultura i la indústria tanquen el trimestre creant ocupació. En el cas del primari, entre gener i març ha guanyat un centenar just de treballadors (de 6.600 a 6.700) i, sobretot, aquell que ha remuntat més és el secundari. La indústria gironina va tancar el desembre amb 59.500 treballadors. A finals de març, aquesta xifra s'havia incrementat fins als 63.800. És a dir, que durant el primer trimestre del 2023 aquest sector ha creat 4.300 llocs de treball. Una xifra que no deixa de ser significativa però que, malgrat tot, és insuficient per decantar la balança.