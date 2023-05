Adam Foods, especialitzada en la producció de galetes i amb marques com Cuétara i Artiach, ha anunciat la compra de Galetes Camprodon, l'empresa del Ripollès que també fabrica les populars Galetes Birba i Nuria. En un comunicat, afirmen que aquesta última seguirà treballant com una societat independent però a dins del grup català alhora que es comprometen a mantenir els llocs de treball. Actualment, a la planta de Camprodon hi treballen 60 persones. Fabrice Ducceschi, en representació d'Adam Foods, ha afirmat que es tracta de "marques molt valorades". "Esperem continuar i millorar la tradició d'excel·lència en l'elaboració de galetes que recollim amb aquesta adquisició", ha afegit. L’empresa continuarà operant com una societat independent dins el grup.

El 2014, un grup d'inversors catalans liderat per Víctor Marsal i una nova direcció van comprar el 93% de les accions per iniciar una nova etapa. El mateix Marsal ha dit que aquesta operació és una "oportunitat inqüestionable per Galetes Camprodon, que s'uneix a un grup familiar de llarga tradició de galetes i marquista, compromès a llarg termini amb l'activitat industrial". Marsal ha destacat que ha estat un "factor central" en la venta el fet que Adam Foods s'hagi compromès amb la "continuïtat dels treballadors". Galetes Camprodon és una de les fàbriques més antigues i amb més història del Ripollès. El 2018 va celebrar els seus 125 anys. L'empresa va ser fundada per la família Birba de Camprodon, que tenia una pastisseria on feia galetes i que, gràcies a l'impuls que els va donar el turisme de segona residència, va acabar creant una fàbrica exclusivament de galetes.