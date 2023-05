Tanatopràctic es neix o es fa?

Penso que totes dues. En el meu cas, ara fa 14 anys, vaig arribar a aquesta feina per casualitat i amb un profund desconeixement sobre en què consistia exactament. El pas del temps, l’experiència i les vivències m’han confirmat que era vocacional sense saber-ho en un principi. Per tant, un tanatopràctic neix i es fa amb el pas del temps.

Com reacciona algú a qui acaba de conèixer quan diu quina és la seva feina?

M’he trobat amb tota mena de reaccions. Generalment, en tractar-se d’un tema bastant tabú en la nostra societat, la gent sol reaccionar amb un “Ostres noi! Quina feina, jo no podria”. Però al mateix temps desperta certa curiositat. En aquest moment, és quan tens l’oportunitat de poder explicar la importància i finalitat de la figura d’un tanatopractor. És curiós com pot canviar el caire d’una conversa després de fer-ho.

La seva feina es queda a la porta de casa o s'emporta la feina a casa?

Penso que com en totes les feines, hi ha dies millors i pitjors. Un tanatopràctic ha de sensibilitzar-se sempre amb totes les situacions que es troba. Però sense oblidar-se de quina és la seva funció i del que pot arribar a aportar a les famílies en un moment tan dur. És qüestió de trobar aquest equilibri i arribar a casa amb la certesa de què has ajudat a moltes famílies.

És una bona opció professional? Quin és el principal repte professional?

És una bona opció professional, sense dubte. La tanatopràxia és una feina molt gratificant que aporta coneixements i valors humans. El nostre repte és precisament aquest, professionals al servei de totes les persones.

El títol no està reconegut, però es necessita bastant coneixement. Què s'estudia per ser tanatopràctic?

Durant molts anys, la figura del tanatopractor no ha estat reconeguda com a tal. El certificat de professionalitat de tanatopràxia és en l’actualitat, el títol que reconeix al tanatopràctic i les seves tasques d’una forma oficial. Un dels nostres objectius, a Àltima, és mantenir als tanatopràctics en constant evolució i formació i transmetre’ls-hi els coneixements i eines necessàries perquè desenvolupin la seva tasca amb la qualitat òptima. La tanatopràxia reuneix moltes matèries diferents que requereixen el seu estudi i coneixement. Com per exemple, tanatologia, anatomia, fisiologia, química, estètica i psicologia, entre d’altres.

En quin moment intervé un tanatopractor i per què?

Un tanatopràctic pot intervenir en diverses situacions. Principalment, intervé en un procés de millora d’un cos difunt. Però també pot intervenir per solucionar o aclarir, sempre amb empatia i professionalitat, tots els dubtes que puguin tenir les famílies.

Pot detallar el procés de "cura" d'un difunt en mans d'un tanatopràctic?

En el procés de cura d’un difunt s’ha de tenir en compte diversos factors. S’ha de saber reconèixer el que el cos necessita, però alhora hem de complir estrictament amb els desitjos i peticions dels familiars respecte a la seva preparació. S’ha de tenir en compte les condicions de fragilitat d’un cos difunt i que això requereix molta tècnica i delicadesa en totes les nostres accions. D’altra banda, necessitem aconseguir la naturalitat estètica en tots els aspectes, i això requereix coneixements estètics, però sobretot, d’un bon criteri. L’objectiu final és presentar a les famílies el seu ser estimat en unes condicions dignes pel seu acomiadament.

Quin és el moment més delicat i per què?

No és fàcil definir un moment en concret, ja que, quan et trobes davant d’un cos difunt, tots els procediments requereixen una delicadesa especial. Podria dir que, un dels moments més delicats o importants, és quan les famílies veuen per primer cop el seu ser estimat en la seva vetlla. En aquest moment, entren en escena un munt de sensacions i sentiments, condicionats en part, pel teu resultat.

Quina funció és indispensable que conegui un tanatopractor?

Sense dubte, ser molt conscient que un difunt mereix un respecte i un tracte digne, així com entendre la importància que la nostra tasca té en un procés de dol. En definitiva, un tanatopràctic té una oportunitat única d’ajudar a les persones.