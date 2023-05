Les famílies que tinguin problemes per complir el compromís mensual del pagament d’una hipoteca, especialment les de tipus d’interès variable després de la brusca pujada dels tipus d’interès experimentada al llarg de l’últim any, poden veure alleujada la seva situació gràcies a les ajudes previstes per a elles pel Govern, sempre que siguin considerades com a vulnerables, els seus ingressos no siguin superiors als 29.400 euros anuals, la seva càrrega hipotecària s’hagi vist incrementada més d’un 20% i l’entitat amb la qual tinguin firmat el seu crèdit estigui entre les 54 que s’han afegit al Codi de Bones Pràctiques en el qual s’inclouen propostes per facilitar l’abonament d’aquests préstecs.

Hisenda avisa: arribarà fins al final per cobrar això tot i que no ho vulguis Entre aquestes possibles solucions per alleujar el pes mensual del deute, que s’obren davant els hipotecats en conflictes, hi ha: la congelació de les quotes del préstec durant 12 mesos, una reducció del tipus d’interès aplicat i una ampliació del temps de durada del préstec fins en 7 anys. Si es té una hipoteca de tipus variable, també es pot pactar amb el banc el canvi a un préstec fix sense despeses ni comissions i, a més, acordant suprimir els interessos d’amortització del present any.