Gelati Dino d’Empuriabrava vol obrir set nous punts de venda aquest 2023 que s’afegirien a la trentena d’establiments que ja té en diversos països del món. De moment, l’empresa ja ha obert dues noves botigues a Perpinyà i Doha (Qatar), com li van explicar al conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, durant la recent visita que va fer a la seu central de Gelati Dino, a Empuriabrava. Torrent anava acompanyat per l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, i va ser rebut pel director general de la companyia, Valter Rosso, i per la directora de comunicació, Sara Rosso.

«És un error creure que les ciutats han d’escollir ser turístiques o residencials» Roger Torrent va poder veure tot el procés d’elaboració dels gelats i fins i tot en va tastar d’avellana, festuc, mango, maracuià i un gelat de llima, api i gingebre, més enfocat a la línia gastronòmica. El conseller va valorar la professionalització de l’empresa, i en va elogoar la consolidació i el creixement de llocs de treball així com la seva expansió nacional i internacional. «Animo als propietaris d’aquesta empresa familiar a continuar el camí que els porta cap a l’excel·lència i que exporta un model econòmic basat en la qualitat i en productes artesanals», va dir.