El dia 11 d’abril va començar la nova campanya de la renda, amb poques però significatives novetats. Jaume Vilanova, president Delegat del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya a Girona, ens explica els canvis més destacats que ha introduït l’Agència Tributària i alguns punts a tenir en compte a l’hora de realitzar la nostra declaració.

Quines serien les principals novetats de la renda d’aquest any?

A grans trets, la campanya és continuista respecte la de l’exercici anterior i conté pocs canvis. Ara bé, hi ha alguns aspectes que s’han modificat i cal tenir en compte. Un cas significatiu és el dels plans de pensions privats, la novetat és que les aportacions individuals que es poden deduir baixen fins a 1.500 euros, l’any passat eren 2.000 euros. Es poden complementar amb les aportacions a plans d’empreses, que en aquest cas el dret a deducció puja fins a 8.500 euros, encara que aquests tipus de plans és poc utilitzat fins al moment. Per altra banda, s’ha ampliat l’àmbit d’aplicació de la deducció per maternitat. Enguany també podran aplicar-lo les dones que es trobin en ERTO, fixes discontínues que no estiguin treballant o autònomes per cessament d’activitat. Aquesta deducció es pot aplicar de manera retroactiva pel 2020, 2021 i 2022 i hi haurà unes caselles específiques.

Quins serien els canvis que afecten als autònoms?

Per als autònoms que tributen en estimació objectiva (mòduls), la reducció del rendiment net passa del 5 al 15%. Els autònoms del sector agrícola que tributen en estimació objectiva poden obtenir una reducció en el rendiment net previ sobre fertilitzants i gasoil que seria, respectivament, del 15% i el 35%. Pel que fa a la resta dels autònoms les despeses que poden deduir-se en la declaració serien entre d’altres la quota mensual d’autònom a la Seguretat Social, els sous dels treballadors i treballadores, el lloguer del local o oficina on es desenvolupa l’activitat, les despeses de conservació i reparació dels equips de treball o materials, les despeses relacionades amb professionals externs i les assegurances de salut, incloses les de la família i fills fins als 25 anys.

Qui està obligat a declarar?

L’obligació de presentar la declaració de la renda està lligada a diversos supòsits, entre ells tenir ingressos del treball superiors a 22.000 euros, si procedeixen d’un sol pagador, o 14.000 euros, si procedeixen de diversos pagadors, sempre que la suma del segon o més pagadors sigui per una quantia superior a 1.500 euros; tenir rendiments del capital mobiliari o guanys patrimonials superiors a 1.600 euros; gaudir de la deducció per inversió en habitatge habitual; o ser beneficiari de l’ingrés mínim vital. També estan obligats a tributar aquells contribuents que hagin tingut rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i, subvencions per l’adquisició d’un habitatge protegit o preu taxat, on el conjunt supera els 1.000 euros anuals. En qualsevol cas, els contribuents no obligats poden presentar-la si consideren que tenen dret a una devolució.

I quines serien les principals recomanacions dels Gestors Administratius pels ciutadans?

Una gran majoria dels contribuents accepten l’esborrany que els ofereix Hisenda com si fos definitiu, però això comporta un risc important, ja que només és un punt de partida i no un document final que validar sense revisar convenientment. És important mirar l’informe fiscal a la mateixa pàgina web de l’Agència Tributària. En aquest document les dades són més comprensibles i es poden revisar. Els contribuents que estan obligats a presentar la declaració poden fer-ho des del passat 11 d’abril a través de la pàgina web de l’Agència Tributària i la data límit per presentar les declaracions és el 30 de juny.

Què aporten els gestors administratius com a professionals?

La seguretat que la seva declaració estarà ben feta, que el resultat obtingut serà el més beneficiós possible per al contribuent i que no tindrà problemes amb Hisenda en un futur. Estem parlant de professionals molt preparats i amb una formació contínua que els hi permet estar al dia de les constants novetats i modificacions.

Vivim en un món pràcticament digital. Com s’han hagut d’adaptar les gestories en aquest nou context?

Les gestories van ser pioneres i sempre han anat al capdavant en l’àmbit digital. No podria ser de cap altra manera. Els nostres clients estan en aquest procés de digitalització i molts d’ells ja han nascut en un format de digitalització absoluta. L’administració també empeny en aquest sentit. I és per tot això que les gestories procurem anar per davant. I ho fem en tots els àmbits. Un exemple evident és en el trànsit on fa 15 anys ja es va crear l’aplicació per fer les matrícules telemàticament. Però també ha estat així en la resta d’àmbits d’actuació.

Els gestors estan més preparats per poder donar resposta davant el progressiu tancament de les administracions a la presencialitat

Pot semblar que moltes vegades la tecnologia i els serveis temàtics són una barrera per frenar les queixes dels usuaris... Com afronten aquesta realitat els gestors?

Els gestors estan més que preparats per poder donar resposta als seus clients davant el progressiu tancament de les administracions a la presencialitat. També és cert que estem reivindicant, dia si dia també, poder tenir un canal directe per contactar amb les administracions per temes puntuals. Temes que amb una visita presencial es resoldrien i ens estalviaríem correus electrònics creuats, malentesos i sobretot agilitat en la resolució, agilitat que repercuteix directament en la tranquil·litat dels usuaris. En qualsevol cas, el gestor és una garantia per a la resolució dels problemes o dificultats que es puguin presentar.