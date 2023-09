El Grup Cañigueral, que opera sota la marca Costa Brava Mediterranean Foods, va tancar l’exercici de l’any 2022 facturant per primera vegada en la seva història més de 1.200 milions d’euros. En concret, l’empresa gironina va generar 1.212 milions d’euros i va superar per tercer any consecutiu la barrera dels 1.000 milions d’euros.

Aquesta xifra suposa un creixement del 17% respecte a l’any anterior. Segons detallen des de la companyia, l’augment de la facturació és una conseqüència de l’increment de les vendes que van experimentar en les tres divisions dels seus productes (frescos, elaborats i curats) i no arran de la inflació. «El Grup va absorbir els increments elevats de costos de matèria primera i d’electricitat per ajudar el consumidor en un esforç de contenció de l’IPC», afirmen. La companyia gironina compta actualment amb una plantilla de prop de 4.000 treballadors. L’any passat va invertir fins a 27,5 milions d’euros, principalment en sostenibilitat energètica i la millora de l’eficiència en processos per a diferents divisions del Grup. Així, es va equipar amb plantes fotovoltaiques a les principals instal·lacions, i amb línies d’alta velocitat de producció i consum energètic reduït per a totes les seves divisions. A més, va construir plantes d’osmosis inverses amb l’objectiu d’aconseguir estalvis en el consum d’aigua de fins al 30%. Obertura als Estats Units Com a part del procés d’internacionalització, la firma gironina va obrir l’any passat una filial als Estats Units sota el nom de Costa Brava Mediterranean Foods USA. La filial, ubicada a Virgínia, consta d’una planta de tall i envasament d’embotits i pernil salat. Actualment, l’empresa gironina exporta la meitat dels seus productes i ven a uns 60 països de tot el món. A més, Mercadona és un dels clients principals de la companyia. De fet, més de la tercera part de les seves vendes estan lligades a la cadena de supermercats. Fins al 35% dels porcs que sacrifica el Grup Cañigueral procedeixen de les seves granges pròpies i integrades i l’objectiu és sobrepassar el 50% a finals d’aquest mateix any. A més d’augmentar el pes de les granges pròpies, entre els principals plans de Costa Brava Mediterranean Foods hi ha el manteniment dels objectius d’inversió per «donar verticalitat» al negoci, així com per aconseguir eficiències tecnològiques i innovacions de producte. El Grup vol incrementar la seva presència a l’estranger i buscarà projectes comercials a les divisions de curats i elaborats en l’àmbit internacional i definirà noves línies comercials dels productes frescos per a mercats com l’asiàtic o el llatinoamericà.