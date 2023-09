Girona, la sisena capital d’Espanya amb el lloguer per metre quadrat més car

El preu del lloguer a la ciutat de Girona només fa que encarir-se i se situa entre els més cars d’Espanya. Segons dades del portal immobiliari Fotocasa, de mitjana, el preu per metre quadrat a l’agost va ser de 12,64€, un cost que converteix Girona en la cinquena capital amb el lloguer més car, només superada per Barcelona (20,84€ /metre quadrat), San Sebastià (19,23€), Palma (16,43€), València (13,84€) i Las Palmas de Gran Canària (13,55€). Respecte a l’agost de l’any passat, el preu es va encarir un 3,4%. Una variació encara més accentuada si es compara amb el juliol d’enguany, quan llogar un pis era un 7,8% més econòmic.

A la província de Girona, el preu per metre quadrat a l’agost ha estat lleugerament inferior al de la capital, copsant els 12,38 euros. Tot i això, el cost es va situar, en un 9,2%, per sobre de la mitjana nacional. Seguint la dinàmica de Girona ciutat, el preu a la província també s’ha encarit. De juliol a agost, el preu va créixer un 1%. En comparació amb l’agost de l’any passat, el preu per arrendar un habitatge es va encarir un 9,2%.

Unes xifres que disten de les dades que va publicar fa uns dies el portal immobiliari Idealista que xifrava l’augment del lloguer a Girona ciutat a l’agost en un 10,4% i el de les comarques gironines en un 14,8% durant l’últim any. Tot i les diferències d’augment que ofereixen els dos portals, els informes deixen palès l’augment de lloguer que hi ha hagut tant a Girona ciutat com a la província.

Un augment provincial del lloguer que ha tingut lloc a la majoria de províncies espanyoles. En total, a 45 de les 50 províncies d’Espanya es va incrementar el preu interanual del lloguer d’habitatge l’agost de 2023, exceptuant Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Badajoz.

Més car a Catalunya

Arrendar un pis també és més car a Catalunya respecte de la majoria de les comunitats autònomes. Concretament va ser un 40% més car. Per darrere de Madrid (17,01€/metre quadrat al mes) i les Balears (16,90€), Catalunya va ser a l’agost el tercer territori amb un preu més elevat fregant els 16 euros per metre quadrat al mes. Un cost que es va atenuar a l’agost respecte del juliol (-0,7%), però que va créixer en comparació amb fa un any. L’agost de 2022 el preu per metre quadrat al mes va ser de 14,86€, quan l’agost de 2023 ha escalat fins als 15,88€.