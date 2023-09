L'empresa especialitzada en cremes i salses, Tap Tap Food, ha posat en marxa una nova planta de producció de 4.000 metres quadrats a Sant Joan les Fonts. Fundada el 2011, la companyia està participada en un 50% pel grup d'alimentació Noel i ha invertit 7 milions d'euros en aquestes noves instal·lacions que se sumen al centre productiu que la companyia té a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). Entre totes dues naus es comptarà amb un equip d'un centenar de treballadors. Segons fonts de la companyia, l'objectiu de la nova indústria és "augmentar la capacitat productiva per impulsar el negoci al mercat exterior i incrementar les vendes".

La inversió i posada en marxa d'aquesta nova planta representa pel director general de Noel, Joan Boix, "un pas més en l'estratègia de diversificació de Noel". La nova fàbrica de Sant Joan les Fonts té una capacitat productiva de més de cinc mil tones anuals, on "es poden elaborar productes refrigerats, envasats en calent i processats per altes pressions hidroestàtiques, gràcies a la tecnologia de què disposa".

La planta ha obtingut certificacions de qualitat i seguretat alimentària en l'àmbit internacional com IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium). Així mateix, disposa de les certificacions atorgades per organismes com el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), així com el segell suís V-Label, reconegut internacionalment per a productes vegetarians i vegans, en diverses de les seves referències.

Edifici sostenible

Segons fonts de l'empresa, Tap Tap Food desenvolupa la seva activitat en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, "el nou edifici s'ha plantejat amb estàndards de sostenibilitat i disposa d'un sistema de gestió ambiental certificat".

La planta utilitza les tecnologies en sistemes de recuperació d'aigua, com per exemple per a la neteja i desinfecció de les canalitzacions pel transport del producte, on s'incorpora un CIP de neteja de les canonades de procés; o bé per la neteja de les verdures, on s'han incorporat controls automàtics de clor i pH que permeten minimitzar els consums d'aigua de la planta.

Pel que fa a l'ús de l'energia, la planta s'abasteix del vapor i l'aigua calenta provinent de la planta de cogeneració que Noel té al pla de Begudà, "racionalitzant l'ús d'aquests fluids i prescindint de la incorporació de calderes de gas natural, evitant les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera que comportarien". L'energia elèctrica també prové de la mateixa planta de cogeneració, "fomentant l'autoconsum d'energia generada in situ per reduir la petjada de carboni".

A més, s'ha instal·lat il·luminació de baix consum amb tecnologia led, així com equips i elements de construcció de màxim rendiment energètic, seguint els criteris de sostenibilitat definits a la Guia per a la Construcció Sostenible que Noel aplica a tots els seus centres productius.

Noel

Ubicat a Sant Joan les Fonts, Noel Alimentaria és un grup d'alimentació familiar de quarta generació. Està especialitzat en la producció i distribució (tant per al mercat nacional com internacional) de pernil cuit i curat, embotits i carns fresques i, darrerament, ha diversificat la seva oferta amb productes vegetals i pizzes. Compta amb una plantilla d'uns 2.500 treballadors distribuïts en setze centres de producció de tot l'Estat i té activitat en 66 països.