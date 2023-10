El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha concedit un préstec de 150 milions d'euros a Cepsa per al desplegament més de 1.800 carregat resultar ràpids a les seves estacions de servei a Espanya i Portugal. El projecte s'emmarca en l'estratègia de Cepsa d'instal·lar carregadors ultraràpids en la major part de les estacions de servei en aquesta dècada. Aquest finançament fomenta l'electrificació i descarbonització de la mobilitat per carretera, accelerant la transició cap a un model més sostenible i recolza l'estratègia de descarbonització de Cepsa, PositiveMotion.

"Aquest préstec és una mostra més del compromís del BEI amb la mobilitat sostenible en què l'electrificació i descarbonització del sector transport per carretera juguen un paper fonamental. Per assolir aquests objectius, és essencial una forta col·laboració amb empreses que estan compromeses amb la descarbonització", va declarar el vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix, durant l'acte de firma celebrat a Madrid.

Per part seva, Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, ha destacat: “En la nostra estratègia 'Positive Motion', la descarbonització del transport per carretera i la mobilitat sostenible tenen un paper fonamental. Per això, per fer de la mobilitat elèctrica una realitat, apostem per la càrrega ultraràpida que possibilita fer viatges interurbans en vehicle elèctric sense que el temps de càrrega suposi un fre per incentivar la demanda dels usuaris. Agraïm al BEI el seu suport a aquest projecte, que ens permet continuar avançant per dotar de carregadors ultraràpids a més de la meitat de les estacions de servei de la nostra xarxa a Espanya i Portugal".

El finançament compromès contribuirà a assolir l'objectiu de la UE de posar a funcionament un milió d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a les carreteres europees per al 2025, contribuint així a la progressiva descarbonització del sector transport. A actualment, el transport per carretera representa al voltant del 73% de totes les emissions del sector transport a la Unió Europea, cosa que el converteix en un dels sectors econòmics amb més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. El projecte està alineat amb els objectius de l'Estratègia per a una Mobilitat Intel·ligent i Sostenible de la Unió Europea i s'emmarca al Mecanisme Connectar Europa de la Comissió Europea. Més del 70% dels punts de recàrrega s'instal·laran a regions que compten amb una renda per càpita per sota del 75% de la mitjana de la Unió Europea, contribuint així a l'objectiu transversal del BEI de fomentar la cohesió social i econòmica. El préstec s'emmarca alhora al programa d'accions del BEI per donar suport al pla REPowerEU, per garantir la seguretat energètica, reduint la dependència de la Unió Europea de les importacions de combustibles fòssils.

Xarxa de recàrrega ultraràpida de Cepsa

Cepsa està desplegant a les seves estacions de servei una àmplia xarxa de recàrrega ultraràpida a Espanya i Portugal, amb carregadors d'almenys 150 kW situats als principals corredors i vies de comunicació. Actualment, la companyia té instal·lats més de 130 punts de recàrrega ultraràpida, avança en el desenvolupament d'altres 330 i el seu objectiu el 2030 és comptar amb aquest tipus de carregadors a més de 1.000 estacions de servei. Els carregadors ultraràpids permeten als usuaris de vehicles elèctrics carregar fins al 80% de les bateries en aproximadament 10 minuts, depenent del model de vehicle.

El BEI i el transport sostenible

El BEI finança projectes que impulsen un transport més ecològic, segur i accessible d'acord amb la seva Política de Finançament per al Transport, actualitzada el juliol de 2022 després de l'adopció del Full de Ruta del Banc del Clima i el Pacte Verd Europeu. Aquesta política estableix les prioritats d'inversió per abordar els reptes del sector del transport i, per tant, les que tindran un impacte més gran en la transformació del sector cap a un model més sostenible. Segur, accessible, verd i eficient són els quatre pilars clau i interdependents del transport sostenible. El 2022 el Grup BEI va finançar projectes per un valor superior als 10.000 milions d'euros per fomentar un transport més sostenible. A Espanya, aquest finançament va aconseguir-la xifra de 1.598 milions d'euros el mateix exercici. A Portugal, el finançament destinat a incrementar la sostenibilitat de les regions i ciutats va superar els 360 milions d'euros en 2022.

El BEI i la seguretat energètica

L'any 2022, el Grup BEI va atorgar finançament per un valor superior als 17.000 milions d'euros per a la transició energètica a Europa. A Espanya, aquesta prioritat d'acció del Banc del Clima va assolir en el mateix exercici la xifra rècord de 3.197 milions d'euros, que es van destinar al finançament de projectes d'energia sostenible i recursos naturals (segon país de la UE per volum de finançament). A Portugal aquesta xifra va assolir els 650 milions d'euros el 2022. Aquestes inversions estan ajudant Europa a accelerar la transició cap a l'ús d'energies sostenibles i a superar la crisi provocada per la retallada sobtada del subministrament de gas rus derivat de la injustificada agressió de Rússia contra Ucraïna.

El juliol del 2023, el Consell d'Administració del BEI va decidir augmentar fins a 45.000 milions d'euros els fons assignats a projectes de REPowerEU, el pla dissenyat per acabar amb la dependència europea de les importacions de combustibles fòssils. Aquest finançament addicional ve a sumar-se al ja important suport del BEI a les inversions en energia sostenible, i suposa un augment del 50% respecte al paquet original de 30.000 milions d'euros assignats a REPowerEU anunciat l'octubre del 2022.

El BEI també ha decidit ampliar el ventall de sectors admissibles per impulsar el finançament de la indústria manufacturera de la UE en tecnologies capdavanteres estratègiques amb zero emissions netes de carboni, així com l'extracció, el processament i el reciclatge de matèries primeres fonamentals. Aquest finançament addicional es distribuirà d'aquí al 2027 i, en total, es preveu que mobilitzi més de 150.000 milions d'euros en inversions als sectors als quals va dirigida.