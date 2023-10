Els càmpings catalans preveuen tenir una ocupació d'entre el 80% i el 90% durant el pont del Pilar. Segons ha dit aquest dimarts el president de la federació catalana del sector (FCC), Miquel Gotanegra, això és deu a l'interès del turista local a anar als bungalous o els glàmpings que s'han instal·lat en molts establiments. "Si hi hagués hagut bolets potser les ocupacions haurien sigut més altes a les zones d'interior", ha apuntat. Tanmateix, ha destacat que els càmpings de costa, que concentren un major nombre de places, es beneficiaran particularment d'un clima benigne que ha permès allargar temporades i desestacionalitzar. Pel que fa al conjunt de l'any, s'espera tancar 2023 amb un balanç de 20 milions de pernoctacions.

Segons les dades que treballa la federació, la xifra d'enguany pot superar amb escreix la del 2022, quan es van registrar 18,6 milions i més de 3,5 milions de visitants. Això es deu, segons Gotanegra, a una bona temporada que s'ha allargat i s'ha beneficiat d'unes ocupacions molt altes els mesos de maig, juny i setembre. És per això que l'empresari ha reivindicat l'esforç dels establiments per repartir per tot el calendari l'arribada de turistes. També ha ressaltat la durada de l'estança mitjana, que està en sis dies, però que supera la trentena en alguns perfils de turista.

Tal com destaca el sector, s'ha incrementat tant l'arribada d'estrangers, principalment europeus, com de turistes catalans. Tot i això, la proporció de visitants estrangers i nacionals es manté força diferenciada, rondant el 80-20 en algunes zones del país. "L'objectiu del sector és desestacionalitzar al màxim", ha reblat el president de la federació abans de ressaltar també les inversions fetes a molts establiments per poder acollir visitants tot l'any.

Gotanegra ha ofert aquestes dades i previsions en una roda de premsa on la FCC ha anunciat l'organització del primer congrés català del càmping, previst per als dies 24, 25 i 26 d'abril a Vilanova i la Geltrú. La cita, que girarà al volant de la gestió del canvi climàtic per part dels establiments i de com seguir fent front a nous episodis de sequera, vol dibuixar l'horitzó del sector a trenta anys vista.

Segons ha destacat Gotanegra, l'objectiu és que l'esdeveniment aculli experts d'àmbits variats com la comunicació, els proveïdors o el disseny. Tanmateix, ha vaticinat que el congrés tindrà ressò a escala europea. "Serà un punt d'inflexió pel sector i marcarà un abans i un després", ha asseverat. "L'objectiu és crear un grup de treball amb grans destinacions europees per afrontar el canvi climàtic. Això ho hem de fer junts amb els italians o els croats", ha agregat.

Un turisme amb menys impacte

La presentació de la FCC ha tingut lloc en el marc del saló Caravaning de Barcelona, celebrat a la Fira de l'Hospitalet. A més de presentar novetats en vehicles, la cita està servint per reivindicar l'impacte ecològic d'aquesta modalitat vacacional en comparació amb d'altres, com els hotels o el tren. De fet, un estudi de l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç de Caravaning presentat al saló aquest dimarts afirma que viatjar en autocaravana genera una petjada de carboni un 30% menor en comparació amb altres modalitats de turisme més tradicionals. Per fer l'estudi, s'ha comparat diversos tipus de viatge amb allotjament inclòs (cotxe i bungalou, cotxe i hotel, tren i hotel, avió i hotel i autocaravana).

Entre les conclusions hi destaca que els viatges en autocaravana generen menys emissions que la combinació de cotxe i pernoctació a hotel, cotxe i pernoctació a bungalou i avió amb pernoctació a hotel. De fet, les emissions més grans del transport es compensen amb les menors emissions de les pernoctacions. És per aquest motiu que les emissions disminueixen més com més llarg sigui el viatge (més pernoctacions) o bé, com més curta sigui la distància recorreguda.

Segons l'informe, els viatgers d'autocaravanes també economitzen més recursos com ara l'aigua, l'electricitat, el gas i generen menys residus sòlids i líquids, etc. Contràriament, en un hotel hi ha major nombre de serveis i instal·lacions incloent recepcions, menjadors, ascensors, ordinadors, recanvis de tovalloles o llençols cada dia, bufets en què es desaprofita gran quantitat d'aliments, piscines, jardins amb el seu respectiu manteniment, gimnasos, entre d'altres.