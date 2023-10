Una de les acusacions més esteses contra la ramaderia, fins i tot des de centres paraoficials, és la quantitat d'emissions de C02 que aquesta genera, però les emissions procedents de la ramaderia suposen només un 11,2% del total que es registren al món (i a Europa no arriben al 7%). Així ho recorda el veterinari Juan Pascual, autor del llibre Raons per ser omnívor, per la teva salut i la del planeta, que va participar en la XXXVIII Jornada Ramadera, Forestal i de la Devesa.

"Deixar de menjar carn o beure llet no reduirà el impacte de la petjada de carboni”, va explicar. A més, el CO2 que emet un animal té un cicle molt diferent del dels combustibles fòssils. El metà d'una vaca es degrada en 10 anys, mentre que les emissions dels combustibles fòssils triguen mil anys.

També és convenient aclarir que les emissions totals del consum de carn a Espanya per habitant i any (estimant un consum de 10 kg de boví, 15 kg de pollastre, 40 kg de porcí i 110 litres de llet) suposen un total de 701 kg de C02, quan només un vol de Nova York a Londres suposa unes emissions directes de 900 kg de CO2 per passatger.

Beneficis del bestiar

A això cal sumar que “el bestiar no només dona carn, també neteja la muntanya, genera fems (el 50% dels fertilitzants del món), no genera microplàstics, amb prou feines produeix malbaratament alimentari, recicla, ajuda a evitar incendis (el camp està millor conservat) i, en evitar malalties al bestiar, es protegeix la fauna”.

Així mateix, com va desmentir Juan Pascual, no és cert que la ramaderia consumeixi recursos necessaris per als humans, ja que el 86% del que menja el bestiar no és convenient per a nosaltres (palla, pell de cítrics, polpa de remolatxa, coca de gira-sol , farratges verds o ensitjats…), i per tant amb això també reciclen. Tampoc és cert que menjar carn produeixi càncer.