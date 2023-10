El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de Camós, Teresa Brunsó, han inaugurat aquest dissabte les obres de condicionament d'un tram d'1,7 quilòmetres de la carretera GIV-5147, que connecta el nucli urbà de Camós (Pla de l'Estany) i la cruïlla de Corts a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany). L'actuació ha permès modificar la calçada del vial per reduir el risc d'accident i millorar-ne la circulació. Fins ara, aquest tram presentava un traçat amb molts revolts i una amplada variable entre quatre i cinc metres que havia d'absorbir l'alt volum de trànsit que hi circula (uns 700 vehicles diaris). A més, a la via hi freqüenta maquinària agrícola i camions de gran tonatge que la feien més estreta.

L'actuació, que ha durat onze mesos, s'ha dividit en dues parts. En els cinc-cents metres més a prop de la cruïlla de Corts, s'hi ha fet una nova intersecció i s'ha modificat una part del traçat per eliminar revolts, amb un nou viaducte sobre la riera Remençà, el punt on ha tingut lloc la inauguració. En la resta, s'ha eixamplat la calçada existent fins als set metres d'amplada. La carretera és de titularitat de la Diputació de Girona, que ha finançat la totalitat de les obres (1,5 MEUR). El president, Miquel Noguer, ha destacat que "aquesta és una actuació llargament reivindicada per l'Ajuntament de Camós" per ser "un vial molt transitat i els dèficits que hi presentava originaven, habitualment, problemes de circulació perquè dos vehicles pesants no podien circular-hi alhora". En aquesta línia, Noguer ha afegit que "la prioritat de la Diputació és dotar les nostres carreteres de més seguretat, eliminant punts crítics que puguin originar accidents". Per la seva part, l'alcaldessa de Camós, Teresa Brunsó, ha agraït l'execució d'aquesta obra que era "molt necessària per al municipi". En la inauguració també hi han assistit altres alcaldes de la comarca del Pla de l'Estany, així com l'exalcalde de Camós, Josep Jordi.