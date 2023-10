Si volen descobrir per què més de 700 empreses ja han escollit les Illes Canàries com a centre d’operacions i expansions, des de Diari de Girona, al costat de Proexca, us convidem a un esmorzar de treball que tindrà lloc el pròxim 26 d’octubre a l’Auditori Palau de Congressos de Girona.La jornada, conduïda per la periodista especialitzada en inversió i finances Susana Criado, està preparada per descobrir per què les Illes Canàries són la destinació idònia per fer negocis a Espanya i Europa. I és que, les Illes, a més de ser una de les destinacions internacionals escollides pels turistes i els nòmades digitals pel seu clima, també destaca per ser un ecosistema ple d’oportunitats per a aquelles empreses amb activitats centrades en la innovació.

Les Illes Canàries ofereixen tots els actius clau que qualsevol companyia necessita per créixer, destacant la xarxa de talent qualificat, centres d’innovació pioners a escala internacional, connectivitat de primer nivell i un esquema de finançament amb avantatges diferencials orientats a fomentar la innovació. Agenda de la jornada L’esdeveniment, que començarà a les 9.30 hores, congregarà prop de 100 persones del teixit empresarial gironí per conèixer els avantatges de les Canàries com a destinació d’inversió i de desenvolupament de sinergies comercials. Josep Callol, director del Diari de Girona, i Dácil Domínguez, directora gerent de Proexca, seran els encarregats de donar la benvinguda a tots els convidats. Durant la trobada s’organitzarà una taula d’experts on diferents perfils professionals debatran sobre la diversificació de l’economia i la irrupció de nous sectors en expansió com les TIC, l’outsourcing i serveis compartits. Així mateix, es posarà en relleu el paper de les inversions sostenibles, les oportunitats de negoci de les Illes Canàries pel teixit empresarial i els factors claus de l’expansió territorial per a les empreses locals. Els assistents podran conèixer en primera persona alguns casos d’èxit d’empreses de Girona. Circuit d’esdeveniments A més d’aquest esdeveniment organitzat a Girona, Canary Islands Hub, juntament amb altres capçaleres de Prensa Ibérica, recorrerà el 2023 diferents ciutats de la geografia espanyola amb un tour d’esdeveniments amb l’objectiu de conèixer «per què les empreses escullen Canàries per créixer?». Les trobades següents seran: València i Madrid. Pitja al següent enllaç per assistir-hi