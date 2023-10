Les Illes Canàries no són només un paradís per als seus visitants, amb les seves estampes de postal que ocupen portades de revistes de moda i catàlegs de viatge; les Illes Canàries són una oportunitat d’inversió i negoci per a les empreses, que tenen en la seva avantatjosa fiscalitat un incentiu per créixer. Sectors com el tecnològic i l’audiovisual estan en alça en aquest territori, tant, que s’han convertit ja en un referent a nivell europeu.

Les dades econòmiques d’aquesta comunitat autònoma confirmen aquesta època d’expansió i de bonança econòmica: després de la covid-19 el PIB ha crescut a les Canàries un 8% i des de principis d’any s’han creat 1.700 empreses. Segons previsions oficials, s’espera que es generin fins a 70.000 llocs de treball fins al 2025.

Aquestes són algunes de les dades que van servir com a presentació d’una jornada organitzada per aquest diari juntament amb Proexca, l’Agència de Promoció Econòmica del Govern de Canàries, en la qual empresaris i experts del sector econòmic de les Illes van presentar el cas singular de les Illes Canàries, amb una fiscalitat avantatjosa i un ecosistema empresarial en clar creixement.

El director de Diari de Girona, Josep Callol, va ser l’encarregat d’obrir l’acte i donar la benvinguda als assistents. Durant la seva intervenció va destacar que va ser precisament a les Canàries on va començar l’etapa de Prensa Ibérica, i va ressaltar la important quantitat de capçaleres que formen el grup, abastint així d’informació a pràcticament tots els territoris de l’Estat.

Captar talent

L’objectiu de la jornada era clar: donar a conèixer el propòsit que s’està incentivant des de les Illes Canàries, fomentant la creació de noves empreses i la captació de talent en un territori en expansió econòmica. «Som un territori que fins ara no ha estat al focus dels negocis, però si al focus del turisme, no obstant això, les oportunitats que tenim a les Canàries per crear negoci existeixen», va exposar Dácil Domínguez, directora gerent de Proexca.

Les pretensions de la jornada, però, no eren buscar que les empreses marxin del seu territori, sinó que aquestes puguin créixer. «No volem deslocalitzar, tot al contrari volem que les empreses creixin als seus llocs d’origen i s’internacionalitzin des de les Canàries», va remarcar Pilar Moreno, directora de l’àrea d’invertir de Proexca.

Les empreses, tant nacionals com internacionals, aposten per les Illes perquè ofereixen avantatges com l’impost sobre societats (IS) més baix de tot Europa, situat en un 4%, això és, 21 punts per sota de l’índex de la Península. A això se li uneix l’exempció de repatriació de dividends, un altre avantatge d’establir una empresa a les Illes. De fet, l’any 2024, la Unió Europea aplicarà un impost mínim del 15% per a les multinacionals instal·lades en qualsevol dels estats membre, amb una sola excepció: la Zona Especial Canària (ZEC).

I és que el Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries (REF) inclou mesures d’aplicació exclusiva en aquesta comunitat autònoma per incentivar l’activitat econòmica al territori insular, per promoure’n el desenvolupament econòmic i social i per compensar els costos derivats de la situació geogràfica de les Canàries.

És per aquesta raó que les empreses disposen d’atractives deduccions fiscals. En el sector R+D la deducció va del 45% fins al 75,6% de les seves despeses anuals en aquest àmbit, en Innovació i Tecnologia (IT) la deducció assoleix el 45% i al sector audiovisual arriba fins al 54%. Aquest és un dels punts clau que destaquen els empresaris a l’hora d’invertir en les Canàries.

L’auge d’alguns sectors

Entre els sectors amb més projecció actualment a les Illes Canàries, destaquen el de les TIC, l’audiovisual (’gaming’ i animació), la biotecnologia, l’economia blava i renovable, la logística i el transport, i l’aeronàutica i aeroespacial, segons va detallar Pilar Moreno.

La dificultat a l’hora de captar talent o els continus canvis dins del sector tecnològic van ser alguns dels temes que va centrar la taula rodona moderada per la periodista Susana Criado, en la qual es van abordar les oportunitats d’inversió i desenvolupament empresarial a les Illes.

En aquest sentit, Javier Soriano, Project Manager de Proexca, va afirmar que «Canàries es presenta com un territori avantatjós, diferenciat i cada cop més competitiu per desenvolupar indústries canviants. Som un territori molt connectat amb la resta d’Espanya i Europa. Un territori agradable i amigable per viure i amb una població acostumada a les anades i vingudes, rebem molt bé al que ve de fora».

Formació i talent

David Martí, fundador de Playband estratègies digitals, va exposar -durant una de les seves intervencions a la jornada- que «trobar talent és una de les principals preocupacions del sector tecnològic». «Hi ha empreses que creixen menys del que podrien perquè no troben talent. No només del sector tecnològic, tenim clients de tota mena i cap empresa no et diu que el seu creixement no estigui llastat per aquests problemes a l’hora de trobar talent», va afegir.

Per la seva banda, David Darnés, director de Game GI va explicar que els «videojocs és un sector en auge, estem contínuament canviant», una línia que van seguir la majoria dels participants en la taula rodona. «Hi ha una gran necessitat al sector de gent preparada. Cada vegada estem més digitalitzats i tractar això és la part més completa. Els perfils estan canviant, estan entrant perfils no tant tècnics, sinó més de programació i gestió de dades, els treballs com els entenem fins fa poc estan canviant», va relatar Guillem Casals, Operations Manager de Bassols Energía.

Un altre dels punts que va centrar el debat de la taula rodona organitzada per Diari de Girona va ser la necessitat d’impulsar una formació específica per ocupar els nous llocs de treball que sorgeixen a les empreses TIC més innovadores. «Si apostem per formar talent hem d’intentar que el talent es quedi», va manifestar Manel Garre, COO Big Savebox Data. Javier Soriano, Project Manager de Proexca, va recollir el guant assegurant que «el talent cobra especial rellevància per a nosaltres perquè ens dirigim a indústries molt canviants que necessitin talent especialitzat».

Els participants també van incidir en la importància i la instauració del teletreball. «És bo tenir talent a tots els punts», va dir Manel Garre. A més, David Martí també va remarcar que «l’objectiu no deslocalitzar, sinó poder créixer a partir de Canàries».

Casos d’èxit

Per concloure la jornada, es van presentar dues iniciatives econòmiques que han obtingut un gran èxit a les Illes Canàries. Es tracta de Globalimar i Leyton, dues empreses dedicades a dos sectors molt diferenciats. Globalimar, empresa de Llagostera especialista en peix congelat, fa 10 anys que és present a Canàries i d’aquesta comunitat arriba fins el 10% de la seva facturació. «Com que és una illa sembla que no s’hi han d’estar present a nivell empresarial, però tot al contrari», va afirmar Daniel Ortiz, Retail & Global Sales Director Seafood producer Globalimar.

Per la seva banda, Joan Ramírez, Team Leader I+D+ia Catalunya, Balears i Aragó a la consultoria global Leyton, va destacar la importància dels incentius fiscals. «Nosaltres vam arribar de la mà dels nostres clients, però a més hi ha l’oportunitat d’accedir als incentius que són molt interessants», va manifestar.