Las Islas Canarias no son sólo un paraíso para sus visitantes, con sus estampas de postal que ocupan portadas de revistas de moda y catálogos de viaje; las Islas Canarias son una oportunidad de inversión y negocio para las empresas, que tienen en su ventajosa fiscalidad un incentivo para crecer. Sectores como el tecnológico y el audiovisual están en alza en este territorio, tanto que se han convertido ya en un referente a nivel europeo.

Los datos económicos de esta comunidad autónoma confirman esta época de expansión y de bonanza económica: después de la covid-19 el PIB ha crecido en Canarias un 8% y en lo que va de año se han creado 1.700 empresas. Según previsiones oficiales, se espera que se generen hasta 70.000 empleos hasta 2025.

Estos son algunos de los datos que sirvieron como presentación de una jornada organizada por este diario junto con Proexca, la Agencia de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, en la que empresarios y expertos del sector económico de las Islas presentaron el caso singular de las Islas Canarias, con una fiscalidad ventajosa y un ecosistema empresarial en claro crecimiento.

El director de Diari de Girona, Josep Callol, fue el encargado de abrir el acto y dar la bienvenida a los asistentes. Durante su intervención destacó que fue precisamente en Canarias donde comenzó la etapa de Prensa Ibérica, y resaltó la importante cantidad de cabeceras que forman el grupo, abasteciendo así de información a prácticamente todos los territorios del Estado .

Captar talento

El objetivo de la jornada era claro: dar a conocer el propósito que se está incentivando desde las Islas Canarias, fomentando la creación de nuevas empresas y la captación de talento en un territorio en expansión económica. «Somos un territorio que hasta ahora no ha estado en el foco de los negocios, pero si en el foco del turismo, sin embargo, las oportunidades que tenemos en Canarias para crear negocio existen», expuso Dácil Domínguez, directora gerente de Proexca.

Sin embargo, las pretensiones de la jornada no eran buscar que las empresas se marchen de su territorio, sino que éstas puedan crecer. «No queremos deslocalizar, todo lo contrario. queremos que las empresas crezcan en sus lugares de origen y se internacionalicen desde Canarias», remarcó Pilar Moreno, directora del área de invertir de Proexca.

Las empresas, tanto nacionales como internacionales, apuestan por las Islas porque ofrecen ventajas como el impuesto sobre sociedades (IS) más bajo de toda Europa, situado en un 4%, esto es, 21 puntos por debajo del índice de la Península . A esto se le une la exención de repatriación de dividendos, otra ventaja de establecer una empresa en las Islas. De hecho, en 2024, la Unión Europea aplicará un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales instaladas en cualquiera de los Estados miembros, con una sola excepción: la Zona Especial Canaria (ZEC).

Y es que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) incluye medidas de aplicación exclusiva en esta comunidad autónoma para incentivar la actividad económica en el territorio insular, para promover su desarrollo económico y social y para compensar los costes derivados de la situación geográfica de Canarias.

Es por ello que las empresas disponen de atractivas deducciones fiscales. En el sector I+D, la deducción va del 45% hasta el 75,6% de sus gastos anuales en este ámbito, en Innovación y Tecnología (IT) la deducción alcanza el 45% y en el sector audiovisual llega hasta el 54%. Éste es uno de los puntos clave que destacan los empresarios a la hora de invertir en Canarias.

El auge de algunos sectores

Entre los sectores con mayor proyección actualmente en las Islas Canarias, destacan el de las TIC, el audiovisual ('gaming' y animación), la biotecnología, la economía azul y renovable, la logística y el transporte, y la aeronáutica y aeroespacial, según detalló Pilar Moreno.

La dificultad a la hora de captar talento o los continuos cambios dentro del sector tecnológico fueron algunos de los temas que centró la mesa redonda moderada por la periodista Susana Criado, en la que se abordaron las oportunidades de inversión y desarrollo empresarial en las Islas.

En este sentido, Javier Soriano, Project Manager de Proexca, afirmó que «Canarias se presenta como un territorio ventajoso, diferenciado y cada vez más competitivo para desarrollar industrias cambiantes. Somos un territorio muy conectado con el resto de España y Europa. Un territorio agradable y amigable para vivir y con una población acostumbrada a las idas y venidas, recibimos muy bien a lo que viene de fuera».

Formación y talento

David Martí, fundador de Playband estrategias digitales, expuso -durante una de sus intervenciones en la jornada- que «encontrar talento es una de las principales preocupaciones del sector tecnológico». «Hay empresas que crecen menos de lo que podrían porque no encuentran talento. No solo del sector tecnológico, tenemos clientes de todo tipo y ninguna empresa te dice que su crecimiento no esté lastrado por estos problemas a la hora de encontrar talento», añadió.

Por su parte, David Darnés, director de Game GI explicó que los "videojuegos es un sector en auge, estamos continuamente cambiando", una línea que siguieron la mayoría de los participantes en la mesa redonda. «Hay una gran necesidad en el sector de gente preparada. Cada vez estamos más digitalizados y tratar esto es la parte más completa. Los perfiles están cambiando, están entrando perfiles no tanto técnicos, sino más de programación y gestión de datos, los trabajos como los entendemos hasta hace poco están cambiando», relató Guillem Casals, Operations Manager de Bassols Energía.

Otro de los puntos que centró el debate de la mesa redonda organizada por Diari de Girona fue la necesidad de impulsar una formación específica para ocupar los nuevos puestos de trabajo que surgen en las empresas TIC más innovadoras. «Si apostamos por formar talento debemos intentar que el talento se quede», manifestó Manel Garre, COO Big Savebox Data. Javier Soriano, Project Manager de Proexca, recogió el guante asegurando que "el talento cobra especial relevancia para nosotros porque nos dirigimos a industrias muy cambiantes que necesiten talento especializado".

Los participantes también incidieron en la importancia y la instauración del teletrabajo. «Es bueno tener talento en todos los puntos», dijo Manel Garre. Además, David Martí también remarcó que "el objetivo no deslocalizar, sino poder crecer a partir de Canarias".

Casos de éxito

Para concluir la jornada, se presentaron dos iniciativas económicas que han obtenido gran éxito en las Islas Canarias. Se trata de Globalimar y Leyton, dos empresas dedicadas a dos sectores muy diferenciados. Globalimar, empresa de Llagostera especialista en pescado congelado, lleva 10 años presente en Canarias y de esta comunidad llega hasta el 10% de su facturación. «Como es una isla parece que no deben estar presentes a nivel empresarial, pero todo lo contrario», afirmó Daniel Ortiz, Director & Global Sales Director Seafood producer Globalimar.

Por su parte, Joan Ramírez, Team Leader I+D+i en Cataluña, Baleares y Aragón en la consultoría global Leyton, destacó la importancia de los incentivos fiscales. «Nosotros llegamos de la mano de nuestros clientes, pero además existe la oportunidad de acceder a los incentivos que son muy interesantes», manifestó.