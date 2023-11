Amancio Ortega i la seva filla Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Carlos Escotet i Juan Roig Alfonso es mantenen un any més com les cinc grans fortunes espanyoles, sumant un total de 102.700 milions d’euros de patrimoni, el 48% del total del rànquing de la llista d’‘Els 100 espanyols més rics’ de Forbes España.

En concret, la suma de les 100 fortunes espanyoles el 2023 ascendeix als 196.130 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 37% més que l’any passat.

Així, Amancio Ortega, l’accionista majoritari d’Inditex, manté el seu lideratge en aquest rànquing, després d’augmentar un 53% la seva riquesa en comparació amb el 2022, i suma un patrimoni de 81.800 milions d’euros, equivalent a més del doble que el sumatori de la resta de fortunes que componen el ‘top 10’.

Rere seu se situa la seva filla Sandra Ortega –única dona entre els cinc primers llocs de la llista–, la fortuna de la qual creix fins als 7.100 milions d’euros, xifra que contrasta amb la que té l’actual presidenta d’Inditex, Marta Ortega, amb 80 milions d’euros, que es queda fora del ‘top 100’.

Per la seva banda, el president de Ferrovial, Rafael del Pino, tanca el ‘top 3’ amb una fortuna valorada en 5.900 milions d’euros, mentre que Juan Carlos Escotet, president d’Abanca, ascendeix fins a la quarta posició amb 4.000 milions d’euros, mentre que el president de Mercadona, Juan Roig, se situa cinquè amb 3.900 milions d’euros.

En aquesta edició, Tomás Olivo, propietari de General de Galerías Comerciales i segon màxim accionista d’Unicaja Banco, ha vist duplicada la seva fortuna fins als 3.500 milions d’euros, cosa que li ha permès ascendir de la 17a a la sisena posició, mentre que Leopoldo del Pino, accionista de Ferrovial i amb un capital de 2.700 milions d’euros, puja del 14è lloc al novè.

D’aquesta forma, completen el ‘top-10’ de fortunes espanyoles els empresaris Daniel Maté, que se situa a la sisena plaça amb 2.900 milions d’euros; Juan Abelló (2.900 milions d’euros), i el president de Mango, Isak Andic, que tanca al lloc 10è amb una fortuna de 2.700 milions d’euros.

Per la seva banda, el president d’Acciona, José Manuel Entrecanales, que l’any passat va ocupar el lloc 42è, no apareix aquest any en aquest rànquing per la penalització que ha rebut Acciona per part dels inversors.

Per comunitats autònomes, el 57% de les grans fortunes espanyoles tributen a Madrid o a Catalunya, que es reparteixen en 28 per a la capital espanyola i 29 per a Catalunya.

Així, Madrid acumula una riquesa de 38.548 milions d’euros, mentre que el territori català, que compta amb més multimilionaris al rànquing, en suma una de 26.102 milions d’euros, un 48% menys, mentre que Galícia es queda en la tercera plaça amb nou grans patrimonis, mentre que en el quart lloc empaten la Comunitat Valenciana i les illes Balears, amb set fortunes cada una.

Una de cada tres, dona

D’altra banda, aquest any figuren fins a 33 dones a la llista d’‘Els 100 espanyols més rics’ de Forbes, cosa que suposa una caiguda del 20% respecte a l’any passat, en què es va estar a punt de fregar l’equitat, amb 59 ells i 41 elles.

De nou, Sandra Ortega continua sent la dona més rica d’Espanya, tot i que en aquesta ocasió és l’única que aconsegueix ser al ‘top 10’ amb un segon lloc, mentre que María del Pino i Alicia Koplowitz, totes dues amb un patrimoni de 2.500 milions d’euros, se situen al lloc 12è i 13è, respectivament.

Hortensia Herrero, la dona de Juan Roig, se situa al lloc 15è amb 2.200 milions d’euros, mentre que la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, ocupa el 16è amb 2.000 milions d’euros.

La riquesa total de les dones espanyoles frega els 47.000 milions d’euros. Una xifra que és un 75,7% inferior que la dels 100 homes més rics, que acumulen 193.813 milions d’euros.