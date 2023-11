Fa uns mesos, el Govern va aprovar la nova llei de pensions, gràcies a la qual, molts pensionistes i jubilats es poden i es podran beneficiar de certes millores en les condicions d'aquestes. Una de les últimes novetats en la llei és que, a partir del 2024 certes persones podran jubilar-se a l'edat de 61 anys, sempre que compleixin els requisits que sol·licita la Seguretat Social.

Alguna de les novetats de la llei de pensions

Es preveu fer un increment progressiu de les pensions al llarg dels pròxims 4 anys, arribant a incrementar fins a un 70% el que ara s'està cobrant. A més, es vol aconseguir una bona sostenibilitat del sistema, ja que l'alta esperança de vida i la baixa natalitat ho estan fent molt difícil. Tot i això, el Govern s'ha centrat en la sostenibilitat d'aquestes pensions, amb unes bones condicions pels pensionistes i jubilats.

A partir del pròxim 2024, l'edat de jubilació augmentarà un any i sis mesos més, passant de 65 anys a haver-ne de tenir 66 i 6 mesos per tal de poder cobrar la jubilació. Encara que, si no has cotitzat 38 anys, no et podràs jubilar a l'edat esmentada.

Una de les novetats que més afavoreix el sector de les pensions i jubilacions és que, a partir de l'any que ve, les persones que tinguin 61 anys i compleixin els requisits de la Seguretat Social es podran prejubilar.

Les condicions per jubilar-se als 61 anys

La prejubilació ja fa anys que es pot sol·licitar, però ara, amb el canvi de normativa, s'han aconseguit més millores envers aquest punt. Així doncs, si t'estàs acostant als 61 anys, estigues atent o atenta que això t'interessa.

Els requisits per la prejubilació:

En cas que, compleixis algun dels següents requisits, a partir de l'1 de gener de 2024 podràs demanar la prejubilació als 61 anys, sempre que hagis complert 38 anys de cotització. En el cas que, no tinguis els anys estipulats cotitzats, podràs sol·licitar la prejubilació però als 62 anys i sis mesos.