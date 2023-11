Un caòtic començament de temporada dona l’última estocada als viatges de l’Imserso. El programa de vacances per a jubilats ideat per Felipe González fa 40 anys no aconsegueix reprendre el vol malgrat que en la seva última edició el Govern prometia una modernització per adaptar-lo als nous temps. Però la realitat és que no hi ha hagut res d’això. A les ja habituals queixes dels operadors que s’han quedat sense poder participar en el megacontracte i dels hotelers, pels baixos preus, s’hi han afegit aquest any les dels usuaris davant el col·lapse del sistema informàtic en l’arrencada de la campanya i la impossibilitat d’aconseguir una plaça.

«El primer dia que es van obrir les vendes hi va haver un col·lapse al web de Turisme Social que va bloquejar les vendes, i quan els usuaris van intentar entrar més tard estaven ja totes les places venudes. Som conscients que hi ha hagut problemes», va explicar el secretari general de la Taula del Turisme, Carlos Abella. Els usuaris assenyalen les agències de viatges, a les quals acusen de tenir prioritat a l’hora de realitzar les reserves. Però aquestes ho neguen rotundament i asseguren que l’experiència és per a elles la mateixa que per a la resta. «El sistema no va funcionar per a ningú, tampoc per a nosaltres», va assegurar el president de Fetave, César Gutiérrez Calvo. Fetave, juntament amb Acave i UNAV, han enviat una carta al secretari d’Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, i al director de l’Imserso, Luis Alberto Barriga, que els havien convocat a una reunió divendres, però aquest dilluns la van cancel·lar per «la situació política actual i la formació d’un nou Govern». No obstant, les tres agències tornaran a enviar una altra missiva als responsables del programa avui per sol·licitar una nova data de trobada, així com un «informe públic» sobre la comercialització del programa amb dades amb el nombre de viatgers, les places, la categoria dels hotelers o la distribució de les vendes per agències, entre d’altres.

Poca oferta, molta demanda

«Creiem que hi ha moltes menys places individuals, que hi ha una baixada en la categoria dels hotels, també que hi ha menys places a Andalusia, Canàries i Balears, segons el que ens diuen les agències, però no podem assegurar-ho. És important saber què ha passat i, així, poder millorar per al futur», explica Gutiérrez Calvo. Aquest any, per primera vegada en la història del polèmic programa, una sola empresa va aconseguir els tres lots (costa peninsular, costa insular i turisme d’interior) del megacontracte, que ascendeix a uns 300 milions d’euros per temporada. Va ser la unió d’empreses Turismo Social, formada per Ávoris i Halcón Viajes, que es va imposar a Mundiplan (una Unió Temporal d’Empreses -UTE- integrada per Iberia, IAG i Alsa), Seniorplan 2.0 (una altra UTE formada per Nautalia, Seniorplan i Autocares Vera) i Soltour. Les tres concursants fallides van recórrer la decisió del Govern, però finalment el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (Tacrc) va desestimar el recurs.

La Taula del Turisme, que inclou entre els seus socis l’adjudicatària Ávoris, dona una altra clau, més enllà dels problemes puntuals que hagin pogut sorgir aquest any. L’inconvenient principal està en el disseny del programa perquè hi ha molt poca oferta per a tanta demanda. Aquest any es van posar a la venda unes 880.000 places per a 4,2 milions d’inscrits. És a dir, només podran aconseguir plaça una de cada cinc persones que ho intenti. «Inevitablement tres milions de persones es queden sense plaça. I el Govern ha anunciat que amplia el termini perquè s’inscrigui més gent, cosa que no s’entén. Potser és per col·locar les que no s’han cobert perquè són menys atractives», reconeix Carlos Abella.

Les places licitades són 70.000 més que en la temporada anterior, però estan lluny dels 1,2 milions de places que va arribar a tenir el programa en els seus millors temps, com en la temporada 2011-2012.