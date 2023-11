Viure sol o en parella, en molts casos es fa molt difícil i, ja no parlem si venen fills en camí. Les despeses per mantenir una llar són diverses i si les sumem totes, estalviar és molt difícil. A més, el canvi climàtic no està afavorint per res aquesta situació perquè l'extrema sequera i la varietat climàtica constant, provoca que pugin les tarifes i que el seu ús sigui superior. Així doncs, l'OCU ens porta la solució a aquest problema: l'aerotèrmia.

Què és l'aerotèrmia És una bomba de calor que funciona amb energia elèctrica. Gràcies a ella, podrem aconseguir l'aigua calenta pels nostres radiadors i dutxes, però això no és tot. A més, el mateix aparell ofereix l'opció d'aigua freda per a l'època d'estiu. S'aconsella utilitzar energia renovable pel seu ús. Quan costa instal·lar la bomba de calor El preu oscil·la els 10.000 euros, tot i que, segons una anàlisi de l'OCU, hi ha models i marques més econòmiques. Pots trobar un aparell d'aerotèrmia eficient que costi uns 5.000 euros aproximadament. A més, has de comptar amb la despesa del cost d'instal·lació, la qual rondarà entre els 2.000 i els 6.000 euros. Aquesta despesa només es farà una vegada en tot el procés, així doncs, recuperarem ràpidament la despesa feta per la instal·lació del sistema. Els avantatges d'utilitzar un aparell d'aerotèrmia Tot i que, en principi et pugui semblar un aparell molt car, finalment, podràs comprovar que, estalviaràs molts diners en la factura de l'aigua i el gas. A part, també podràs gestionar l'aparell a través del mòbil.