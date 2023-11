No.flights, una aplicació per vendre seients d'avions buits a última hora i que està previst que es posi en marxa l'any que ve, ha estat el projecte guanyador de la 12a edició de la Mostra d'Emprenedors de Girona. Als premis hi han optat tres projectes més de nova creació vinculats a les comarques gironines: Floueri (botiga en línia de flors seques i preservades), Proasis (alimentació amb proteïnes i probiòtics) i Evertia (jardins verticals). L'acte, organitzat per l'Assessoria Codina i el seu servei d'estratègia digital ElGiroscopi, es va celebrar aquest dijous passat al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona i es van repartir 3.000 euros en premis. També va comptar amb dues ponències per presentar casos reals d'èxit.

Amb seu a Girona, No.flights és un projecte per desenvolupar una aplicació que té com a objectiu vendre vols d'última hora a un preu que pot arribar a ser fins a un 80% més barat. Els destins que ofereix canvien cada dia. Alejandro Ogando, un dels impulsors del projecte, explica que s'ha dissenyat amb una "experiència de navegació senzilla, intuïtiva i que es presenta com un joc". La proposta s'està acabant de desenvolupar i està previst que es posi en marxa el mes de juny del 2024.

Entre els tres projectes finalistes es troba Floueri, una botiga en línia de flors seques i preservades que va presentar la seva fundadora: Annabel Teixidó. El projecte comercialitza plantes sostenibles perquè "es redueix el consum de l'aigua que cal utilitzar per fer-les si es compara amb les flors naturals". Actualment, disposa d'un catàleg amb 60 varietats i 8 colors disponibles.

Un altre dels nominats ha estat Proasis, de Fernando Calpe, que treballa amb ingredients naturals, d'alta qualitat i amb una important aportació nutricional per oferir gelats rics en proteïnes i probiòtics. El seu catàleg, format actualment per cinc sabors (gelat de xocolata amb guspires de xocolata belga, vainilla de Madagascar amb caramel, mango Alphonso, stracciatella amb trossets de cacau belga i iogurt amb mores i nabius), s'ampliarà a partir del mes de gener de l'any que ve amb iogurts (per menjar amb cullera i per beure), cremes de formatge per untar i xocolates, entre d'altres.

La tanda d'aspirants l'ha tancat Albert Roca, que va parlar d'Evertia. Aquesta iniciativa es va posar en marxa a principis d'aquest any i proposa jardins verticals únics per decorar interiors i exteriors a partir d'una instal·lació que permet aprofitar molt més l'espai. El producte "és fàcil de muntar, està fabricat a Europa amb plàstic totalment reciclat i ve acompanyat d'un sistema de rec semiautomàtic". La companyia treballa per arribar a un mercat d'uns 300 milions de persones.

La Mostra d'Emprenedors de Girona també va comptar amb dues ponències per presentar casos reals d'èxit a partir de projectes innovadors. Jordi Corominas és el CEO i cofundador d'Additio, una empresa pionera en el desenvolupament d'eines digitals per a l'educació. Va presentar el funcionament i els usos de la seva aplicació, una plataforma integral de gestió escolar dirigida a professionals de l'educació centrada en l'avaluació formativa i en la comunicació eficient i transparent entre centres, docents, famílies i estudiants.

Després va ser el torn de Xavier Palomer d'XRHealth, una companyia que aplica la realitat augmentada en el camp de la salut. Les seves clíniques virtuals utilitzen aquesta tecnologia per submergir els seus pacients en teràpies que transcendeixen les fronteres físiques, el que "millora l'accessibilitat i enriqueix la qualitat de l'atenció".

Finalitzades les dues ponències i les presentacions dels quatre projectes, els assistents van fer networking amb l'objectiu de millorar els lligams entre empresaris consolidats i emprenedors de la zona. L'acte d'aquest dijous va comptar amb la presència de Sergi Font, 5è tinent d'alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Girona. Els organitzadors van destacar "l'alta qualitat de tots els projectes presentats", com va reflectir el vot del públic, que enguany va quedar molt repartit.

Mostra d'Emprenedors de Girona

Durant una dotzena d'edicions, la Mostra d'Emprenedors de Girona "ha permès descobrir la creativitat i l'empenta del teixit econòmic i empresarial gironí". Amb el pas dels anys s'ha consolidat com una plataforma de suport i difusió de projectes emprenedors de nova creació vinculats a les comarques gironines. S'hi poden presentar aquelles empreses o emprenedors que faci menys de cinc anys que hagin començat a desenvolupar el seu projecte i es valora la proposta més atractiva i innovadora, al mateix temps que es té en compte la seva viabilitat econòmica i altres característiques com ara la creativitat, sostenibilitat o l'impacte social o ambiental.

En l'edició anterior va ser premiat per votació popular el projecte Tensor Medical. Es tracta d'un spin off (una iniciativa empresarial promoguda per membres de la comunitat universitària) de la Universitat de Girona i l'institut d'Investigació de l'Hospital Vall d'Hebron, que millora la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple a partir de la intel·ligència artificial. Altres guanyadors d'anys anteriors han estat Ekko WC, un projecte de lavabos ecològics; MJN Neuroserveis, que treballen en un dispositiu per detectar crisis epilèptiques; Nordic Walking, Llagurt, Wikiloc, iloftyou i Codiwise, entre altres.