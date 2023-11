El complex logístic d’Amazon al Far d’Empordà ja dona feina a 1.800 persones. El centre s’ha reforçat per la campanya de Nadal i del Black Friday, malgrat que el director general del centre, Jordi Bellana, detalla que la contractació en els últims mesos no han parat i que cada setmana han anat incorporant entre 50 i 75 treballadors. La companyia, però manté la previsió que va fer pública poc després de la seva obertura: tenir una plantilla de 1.500 empleats fixos en els pròxims tres anys. Ara, el total de treballadors, entre fixes i temporals, supera per 300 aquest número, un cop acabi el Black Friday i Nadal, Bellana explica que s’analitzarà les necessitats i l’evolució de la plantilla i així veure si aquest número es manté, s’incrementa o disminueix.

El centre d'operacions del gegant del comerç electrònic al Far d'Empordà té una superfície total de més de 150.000 metres quadrats, un complex pel qual la multinacional va invertir més de 200 milions d'euros. Les instal·lacions compten amb una superfície robotitzada de 102.000 metres quadrats. El centre té 23 quilòmetres de cinta transportadora i 3.000 robots que mouen les 20.000 estanteries on s'emmagatzemen els productes, en total calculen que amb totes aquestes estanteries plenes al centre hi pot haver fins a 25 milions de productes. Actualment, la multinacional gestiona des de l'Empordà unes 400.000 comandes diàries, malgrat que estimen que el centre està al voltant del 90% de la seva capacitat, ja que podria processar unes 600.000 comandes al dia. Vídeo: Amazon ja dona feina a 900 persones a l'Empordà Més de la meitat de l'inventari prové de petites i mitjanes empreses. Catalunya és la comunitat que lidera el rànquing de pimes a nivell nacional, amb més de 3.300 operant. Un volum que genera més de 250 milions d'euros en exportacions. Una d'aquestes pimes és Aran Jewels, de Fornells de la Selva. La seva propietària, Jéssica Martínez, explica que van decidir començar amb Amazon fa poc i han notat un increment en el volum de vendes. «Ens beneficiem d'aquesta xarxa que tenen muntada», assegura. «És com una mà que ens agafa, ens ajuda», afegeix. Vaga convocada Tanmateix, no tot són bones notícies per a Amazon. El gegant del comerç electrònic viu la campanya de Black Friday enmig d'una convocatòria de vaga. El sindicat CCOO ha convocat vaga parcial a tots els centres d'Amazon a Espanya durant els dies 27 i 28 de novembre. Les aturades coincideixen amb la jornada de descomptes del Cyber Monday i també poden dificultar les operacions de devolució de productes adquirits la setmana anterior, durant el Black Friday. La central crida els empleats de la multinacional logística a parar durant una hora en cada un dels torns per protestar contra «la insuficient protecció de la salut laboral que pateix la plantilla», a més d'altres demandes salarials. CCOO es queixa de problemes en matèria de seguretat laboral. «Hem comprovat, junt amb Inspecció del Treball, que el sistema de Gestió d'Accidents i Incidents, implantat per Amazon, està ocultant possibles fallades en les mesures de seguretat», afirmen. Bellana evita valorar els possibles efectes de la vaga, però assegura «respecten els drets dels treballadors» i que treballaran per complir amb els compromisos dels seus clients.