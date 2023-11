El comerç local gironí intenta «fugir» del Black Friday

«El comerç local vol desmarcar-se de la filosofia del Black Friday, del descompte pel descompte, sense oferir res més», assegura la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena. «No podem competir amb les grans cadenes o les grans plataformes de venda per internet, però tampoc és el nostre objectiu», afegeix.

Des de l’entitat asseguren que els comerços locals de Girona intenten «fugir» del ‘divendres negre’, tot i que els associats a l’agrupació gironina manifesten la dificultat de desvincular-se del descompte per aquestes èpoques. De fet, tan sols cal passejar pel centre de Girona per veure que no només els grans establiments ofereixen descomptes en els seus productes durant aquests dies. «Nosaltres estem oferint rebaixes de fins al 50%», detalla la treballadora d’una botiga de roba al centre de la ciutat. «Alguns clients aprofiten per començar a fer les primeres compres de Nadal», afegeix.

Girona Centre Eix Comercial reivindica ‘La ComerÇiada’, que es va celebrar entre el 17 i el 19 de novembre, com la seva aposta. Tanmateix, alguns associats a l’entitat detallen que durant aquests dies ofereixen descomptes que van del 15 al 30% i en algun cas també indiquen fins a un 70%. Alguns fan campanya durant tota la setmana, mentre d’altres només el cap de setmana. La previsió de vendes és bona i els que ja han ofert descomptes aquests dies afirmen que «ha anat força bé».

Alguns consumidors també veuen el Black Friday com l’oportunitat perfecta per comprar regals de Nadal. «Si trobo algun producte rebaixat que m’interessi ja compraré els primers regals», detalla la Mercè, una de les persones que passejava aquesta setmana per les botigues del centre de Girona. «No busco res en especial, però s’agraeix que es facin descomptes», afirma la Maria, clienta d’una botiga de roba.

Òbviament, els descomptes pel Black Friday no només s’apliquen als comerços del centre de Girona. Les botigues de l’Espai Gironès ofereixen rebaixes que van del 20% fins al 50%. «Esperem una molt bona campanya», afirma el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà.

Des del centre comercial, a més, veuen la climatologia com una aliada per a incrementar les compres durant aquests dies. «Ara ja està fent fred, però a l’octubre no en feia. Això va provocar que es comprés menys roba d’hivern i, per tant, ara les vendes d’aquests productes s’haurien d’incrementar», relata Jordà.

La despesa puja un 35%

Les perspectives positives pel Black Friday s'estenen a gran part dels comerços. Segons un estudi d’OBS Business School, es preveu una despesa estimada de 284 euros per llar a Espanya en aquesta campanya, cosa que significaria un augment del 35% respecte a l’any passat. Això sí, s’espera un comprador més sensible als preus i, per tant, més selectiu a l’hora d’escollir productes o serveis, optant per productes essencials sobre altres de luxe o no estrictament necessaris. Això podria variar les preferències respecte a altres anys i, per tant, els establiments necessitaran oferir descomptes més significatius si volen atraure clients en una intensa competència entre botigues.

Tanmateix, el 20,4% dels consumidors té previst sol·licitar crèdits de consum i finançament per poder fer les seves compres en aquesta campanya de descomptes, segons un estudi de KPMG. Per a Elisabet Ruiz Dotras, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup DigiBiz, aquesta situació suposa un perill. «Els missatges que hi ha en aquesta temporada de Black Friday i Nadal sempre són de crear necessitats, de temptar a la compra perquè ara té descompte, perquè ara és més econòmic, i l’única cosa que es busca és crear una necessitat perquè aquella persona acabi comprant», adverteix l’experta, que afegeix: «Per això és important tenir un pressupost. Llavors, això ja no t’afectarà, perquè saps el que vols comprar i els diners que tens per gastar i establir unes prioritats.»

Desconfiança dels compradors

Tot i que tot apunta que aquest tornarà a ser un Black Friday de molt consum, en realitat, pràcticament la meitat dels consumidors espanyols desconfien de les ofertes d’aquesta campanya. Almenys, responen així el 47% de les persones consultades pel comparador de preus idealo.es, que assegura que les dades que manegen respecte a altres anys confirmen aquesta sensació: l’estalvi mitjà és molt menor del que promocionen les botigues que participen a la campanya.

«Malgrat la gran acceptació amb què compten aquests esdeveniments, en què el 70% dels enquestats assegura participar-hi, la desconfiança continua regnant entre les ofertes», apunta aquesta plataforma en un comunicat.

Per la seva banda, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) denuncia que els preus online rebaixats durant el Black Friday amaguen una pujada mitjana del 3%, segons l’anàlisi de preus que ha realitzat a 63 webs de productes d’electrònica i electrodomèstics.

En concret, l’organització assenyala que la quantitat de productes que anuncien correctament la rebaixa respecte a un preu ratllat és mínim, ja que no arriba a l’1% i solen amagar pujades de preus.

L’OCU alerta que en el 99% dels casos les rebaixes que s’ofereixen als productes no són tals. Així, el descompte mitjà del 23% anunciat suposa en realitat una pujada mitjana del 3% respecte al preu mínim dels dies previs, arribant en alguns casos al 9% d’increment.