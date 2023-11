El Black Friday ha passat de ser la festa pàtria del consum als EUA a una celebració global de les rebaixes, inclosa Espanya, on l’èxtasi pels preus rebaixats ha saltat de sectors clàssics per a aquesta data, com el tèxtil o la tecnologia, a altres de tan variats com la banca, el transport o la cultura.

Així, a més de descomptes en samarretes i telèfons mòbils, els consumidors trobaran en els propers dies ofertes en productes financers. La banca ofereix des de millors tipus en préstecs preconcedits fins a facilitats per obrir comptes online durant els dies que dura la campanya.

«Hem notat increment relacionat amb compres, ús de targeta i préstecs», puntualitzen fonts del BBVA, comentari al qual se suma el Banc Sabadell, que afegeix que «presenten més eines» en augmentar el nombre de clients que busquen finançament per al Black Friday.

Menys ofertes s’intueixen al sector immobiliari, en què no totes les companyies ofereixen descomptes. «Algunes immobiliàries van començar a fer, fa alguns anys, promocions pel Black Friday, encara que no es tracta d’una pràctica generalitzada, ja que la demanda actual d’habitatge és molt superior a l’oferta disponible, cosa que provoca que no sigui necessari fer descomptes ni campanyes especials per trobar llogater o comprador», explica el portal Idealista.

Entre els que sí que rebaixen els preus hi ha Altamira, que assegura aplicar rebaixes de fins a un 62% en determinats immobles; Haya Real Estate, amb fins al 40%, o Brickbro, amb vals de regal de 35.000 euros per comprar locals comercials.

Rebaixes al turisme

Com ja és habitual, el transport s’uneix al ‘divendres negre’ amb descomptes en bitllets d’avió (amb empreses com Iberia, Air Europa, Vueling o Ryanair), trens (incloses Renfe, Ouigo i Iryo), autobús (Alsa o Flixbus) i fins i tot de creuers, de la mà de Costa.

«Els baixos preus fan que es venguin gairebé immediatament tots els bitllets promocionats», apunten des de Flixbus, igual que des d’Alsa, que incideixen que aquesta efemèride «ajuda a la venda anticipada de viatges, especialment per al pont de desembre i Nadal».

Afegeixen fonts d’Air Europa que «el Black Friday estimula la demanda i les vendes», com va passar el 2022, quan el mateix dia de la festa del consum l’adquisició de bitllets per internet va créixer un 80% i les consultes, un 40%.

Els descomptes també arriben a les reserves hoteleres de cadenes com Hesperia, Vincci, NH, Meliá, Hilton i Accor, amb rebaixes de fins al 50%, a més de plataformes com Booking.

La retallada dels preus en aquest sector és tan gran, que s’ha instaurat fins i tot el «Travel Tuesday» (que se celebra dimarts següent), un dia després del Cyber Monday (dilluns següent, dedicat a la tecnologia).

Descomptes a tots els sectors

El món de la cultura i l’oci també ha abraçat aquesta convocatòria, de manera que aquests dies es poden trobar des de descomptes per als concerts del Centre de Cultura Contemporània Conde Duque (Madrid), fins a ofertes especials per a sopars o nits a discoteques a través de la plataforma d’experiències Fever. Fins i tot s’ha creat el Black Friday Teatral, en què participen els principals escenaris de Madrid i Barcelona.

Fins i tot marques automobilístiques com Hyundai, Skoda, Peugeot o Nissan o concessionaris com Cars&Cars s’han sumat al carro en un sector on per exemple Avis té ofertes per a lloguer de cotxes, Feu Vert per a pneumàtics o Euiromaster per a serveis de taller.

En energia, Naturgy, Sotysolar o Edp ofereixen la instal·lació de plaques solars a menor preu, mentre que Endesa intenta atraure clients amb targetes regal i Podo atorga descomptes als seus subscriptors.

Cada vegada més llarga

El Black Friday arriba oficialment el 24 de novembre, però sembla que fa mesos que la campanya comercial ja està en marxa. Són moltes les marques que han avançat els seus descomptes del ‘divendres negre’ a l’octubre o fins i tot al setembre, molt abans d’una data comercial que ha anat guanyant, any rere any, adeptes a Espanya.

Però avançar la campanya pot ser arriscat, tenint en compte que són molts els consumidors que ja tenen en compte la data per aprofitar i fer les compres nadalenques, i ampliar-la pot, segons els experts, generar cert cansament. Setmanes i setmanes de missatges comercials poden fer que el consumidor s’esgoti o dubti dels descomptes. «Podria generar cert cansament en els consumidors. Si les ofertes s’estenen massa, els consumidors s’hi podrien acostumar i perdre l’entusiasme que normalment s’associa amb esdeveniments de vendes especials. Això podria resultar en una disminució de l’interès i l’emoció per les ofertes. On és la ganga? Si s’acostuma el consumidor a veure sempre preus reduïts, els acabarà normalitzant i esperarà un descompte encara més elevat», explica Cristian Castillo, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) .