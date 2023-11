La gironina Iflex Flexible Packaging, companyia especialista en impressió en gravat al buit per a embalatge flexible, sortirà a cotitzar al segment d’empreses en creixement de la Borsa espanyola, BME Growth, a un preu de 2,02 euros per acció el pròxim 30 de novembre, fet que implica una capitalització borsària de 12,2 milions d’euros.

El passat mes de setembre, Iflex va tancar una ronda d’inversió de més d’un milió d’euros a través de Sego Venture, el lead investor d’aquesta ampliació de capital. En només 24 hores, va aconseguir superar el 50% finançat i tancar la ronda d’inversió amb més d’1.000.000 d’euros captats.

Amb aquesta incorporació al mercat, l’empresa fundada el 1986 pretén fer un pas més en el seu pla de creixement estratègic tant nacional com internacional, així com desenvolupar nous productes basats en la sostenibilitat. En aquest sentit, Iflex Flexible Packaging pretén seguir amb els seus desenvolupaments en R+D per a nous materials sostenibles i finançar-ne el creixement, que passa per incrementar el volum de negoci provinent de les exportacions, segons expliquen des de la companyia gironina.

«La nostra incorporació al BME Growth, prèvia ampliació de capital d’1,8 milions d’euros, uneix l’objectiu de posar en valor al mercat el que som com a companyia, donar la possibilitat de participar al capital de la companyia a altres inversors que creuen en el nostre projecte i cristal·litzar el valor real de l’empresa i copsar els recursos necessaris per finançar el nostre creixement, tant orgànic com inorgànic», relata Pere Puig, conseller delegat de la companyia i representant de segona generació de la família propietària.