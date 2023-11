Aquesta setmana hem pogut gaudir de promocions i descomptes en diversos comerços per "la Setmana del Black Friday", però, saps que demà és el millor dia per comprar? Demà, 24 de novembre de 2023, se celebra el "Black Friday": un dia molt esperat pels amants de les ofertes. En aquest article trobaràs un seguit de recomanacions per aconseguir les millors ofertes en un dia tan esperat. A més, descobriràs com serà aquesta jornada segons l'Organització de Consumidors i Usuaris.

La previsió de l'OCU pel "Black Friday"

L'estudi i previsió que fa l'OCU per aquest 24 de novembre és impressionant. Només hi haurà dues persones de cada deu que no compraran en el "Black Friday". A més, la despesa mitjana que faran serà de 237 euros. Segons l'enquesta que ha dut a terme durant els últims dies, el 84% d'usuaris farà una despesa en el divendres negre, pujant un 9% respecte al 2021.

8 de cada 10 usuaris comprarà en el "Black Friday" OCU

Un 27% dels usuaris farà la compra online i un 6% en botiga física. Tot i que, un 65% de la població farà una mica de despesa en botiga física i l'altra mica a través del comerç electrònic. I els productes que més demanda tindran seran els següents:

Moda, calçat i complements amb un 65%

amb un 65% Articles d'informàtica o electrònica amb un 43%

Petits electrodomèstics amb un 22%

amb un 22% Joguines amb un 19%

I per sota ja quedaria la resta d'articles i productes com viatges, material esportiu, grans electrodomèstics...

Recomanacions per fer una compra responsable i segura: que no t'enganyin!

Abans que arribi l'esperat "Black Friday", és recomanable visitar els comerços i veure els preus dels articles desitjats per comprovar si durant la setmana o el dia del divendres negre, aquests preus s'han modificat, mostrant realment un descompte o sent un frau. Malauradament, hi ha comerços que aprofiten aquesta jornada per apujar els preus i després durant la setmana o el "Black Friday" tornar-los a posar al preu que estaven. D'aquesta manera no s'aconsegueix cap descompte real.

Marcat un pressupost màxim. Arriben dates esperades: regals, àpats i desplaçaments; per això, és important mantenir una economia sostenible i evitar despeses innecessàries. A més, si et fas una llista amb els articles que vols comprar, aniràs sobre segur i la compra et sortirà rodona.