Màlaga espera expectant la inauguració, el dimecres vinent, del Centre de Ciberseguretat de Google, unes instal·lacions que ratifiquen a escala mundial l'enorme potencial tecnològic de la ciutat i que generen, sens dubte, un especial orgull per a tothom, ja que ha estat una empresa malaguenya, VirusTotal, la que fa més de 10 anys va captar l'atenció del gegant de Mountain View i la que, amb la seva feina d'èxit, ha propiciat ara aquest desembarcament. La plantilla de VirusTotal, composta per més de 60 treballadors, espera aquests dies amb especial il·lusió la imminent posada de llarg del Google Safety Engineering Center (GSEC). Aquest dijous, i just abans de compartir el tradicional menjar d'empresa vinculat a aquestes dates, l'equip "Màlaga" de Google va posar davant del que serà, a partir de la setmana que ve, la nova llar de feina.

El responsable i fundador de Virus Total, Bernardo Quintero, explica que el 80% de la plantilla està integrada per talent andalús, i destaca que l'activitat de la companyia ha servit durant aquests anys, a més a més, per al retorn de treballadors locals que eren fora , en veure "una oportunitat única" per tornar. Fins i tot hi ha treballadors estrangers de Google que, quan van veure l'oportunitat de venir a treballar a Màlaga, no ho van dubtar.

"Tenim un company polonès, l'Adrián, que es va venir a treballar amb nosaltres després de molts anys treballant als Estats Units i a Irlanda. Em va estranyar, però em va comentar que tenia dos fills petits i que, veient la qualitat de vida que hi ha aquí o temes com la qualitat de l'aire (cosa en què nosaltres no acostumem a pensar), va decidir que volia això per als seus fills", comenta Quintero.

Retorns i 'fitxatges'

Casos més propers són els de José Martín, que treballava a la seu de Google a Silicon Valley, o de Juan Infantes, que era al centre de l'empresa a Dublín. Tots dos han pogut tornar a Màlaga de la mà de VirusTotal. Infantes assenyala si és el cas, a manera d'anècdota, que ell va entrar a treballar a Google el 2012, pràcticament el mateix dia que es va tancar la compra de VirusTotal per part del gegant californià. "Cinc anys després em vaig poder venir per a Màlaga", apunta.

Una circumstància diferent per arribar a VirusTotal va ser la viscuda per Gerardo Fernández, que treballava fa uns anys a l'equip de recerca de la Universitat de Màlaga (UMA) a càrrec de catedràtic del Departament de Llenguatges i Ciències de la Computació, Javier López . Quan VirusTotal es va instal·lar el 2018 a l'edifici Ada Byron de la UMA, va ser Fernández l'encarregat de facilitar-los l'aterratge.

"Jo era el coordinador tècnic de l'edifici i treballava com a analista i docent d'anàlisi de codi maliciós. Feia un parell d'anys que col·laborava amb ells i al final la sinergia va sorgir per si sola. Va ser fàcil decidir-me per VirusTotal. A més, Bernardo et tempta molt, és molt difícil dir-li que no", relata entre rialles.

Pedra angular del projecte del Centre de Ciberseguretat a Màlaga és també Paloma Simón, una malaguenya titulada en Administració d'Empreses, Relacions Laborals i Recursos Humans que és la 'program manager' d'aquestes instal·lacions (a Quintero li agrada dir que és la cap ), i que s'encarregarà de coordinar totes les activitats que s'hi realitzen. I és que el GSEC de Màlaga, a més de tota la tasca relativa a la ciberseguretat, té també previst oferir formació especialitzada o acollir visites de grups de centres educatius.

"M'encarrego de totes les activitats de formació. Fa cinc anys que treballo a VirusTotal i, des de fa un any, estic a càrrec del projecte del GSEC. Realment, estem molt contents i amb moltes ganes de poder obrir el centre. Són molts els companys que amb aquest projecte s'han pogut venir a Andalusia", explica Simón.

Més noms ‘malaguites’

El Centre de Ciberseguretat de Màlaga se sumarà a dos més de característiques similars que la companyia ja té a Dublín (Irlanda) i Munic (Alemanya) i es convertirà en un hub global clau per a l'estratègia de ciberdefensa del grup. L'edifici elegit per Google, l'antiga seu del Govern Militar, disposa de 2.500 metres quadrats i disposarà d'oficines, sales de reunions, cuina i menjador per als empleats i auditoris. L'immoble té capacitat per a uns 100 treballadors, prou espai per al creixement que VirusTotal espera.

"Quan Google ens va adquirir el 2012 érem sis enginyers i ara rondem els 60, de manera que el nostre creixement en el tema de personal és de mica en mica, i la idea és seguir en aquesta línia", afirma. I encara que els detalls de l'interior del centre romanen sota secret fins a la inauguració, Bernardo Quintero sí que avança que la presència de Màlaga i de noms 'malaguites' seguirà tenint cabuda a les noves instal·lacions, tal com ha passat en les anteriors. Així que, assegura, a les denominacions de 'Boquerón', 'Espeto' i 'Moraga' que ja han estat usades en altres dependències prèvies se sumaran més termes 'made in Màlaga'.

El GSEC de Màlaga serà, segons paraules de Quintero, un centre internacional de ciberseguretat i un espai de col·laboració que combinarà pràctiques i recerca, obert a responsables institucionals, equips d'experts i institucions acadèmiques com la Universitat de Màlaga. L'objectiu és tenir una visió global de la ciberseguretat amb l'objectiu de crear eines en aquest camp i intel·ligència artificial.

"Es tracta de democratitzar la ciberseguretat i fer-la transparent a tots els nivells. Les grans empreses sí que tenen els recursos suficients per invertir, però no tant les pimes. La idea és tenir serveis molt segurs i construir el cloud des d'aquesta base, que la pime es pugui permetre aquests serveis", detalla.