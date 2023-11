El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha advertit aquest divendres que no es pot “cantar victòria amb la inflació”. En un discurs en les jornades econòmiques de s’Agaró, De Guindos ha dit que hi ha diversos elements “d’incertesa” en l’economia, i que els efectes dels augments de tipus dels últims mesos encara no s’han traslladat del tot en l’economia real. “La política monetària deixa sentir els seus efectes amb un retard d’entre 12 i 18 mesos, i aquí hi ha elements d’incertesa”, ha dit. De fet, no ha descartat que hi hagi augments puntuals de la inflació. El vicepresident del BCE ha reiterat que els tipus seguiran als nivells actuals el temps necessari.

Luis de Guindos també ha recordat que els estats hauran de començar a aplicar una política fiscal més prudent. En aquest sentit, De Guindos ha recordat que aquest 2024 es recuperaran els objectius del Pacte d’Estabilitat, i que “la barra lliure d’aquests últims anys” no seguirà. “Som culpables de moltes coses però en política fiscal cap culpa, són els governs que l’han de fer”, ha afirmat el vicepresident del BCE. Segons ell, cal que es garanteixi “la sostenibilitat” a mig termini dels comptes públics, però amb un pla d’ajust “raonable, prudent, amb un ajust que no sigui brutal”. Segons de Guindos, a més, cal evitar “problemes” entre la política fiscal i la monetària. Riscos Pel vicepresident del BCE, hi ha una sèrie de riscos en l’estabilitat financera, entre els que ha destacat el fet que tot i que augmenta la rendibilitat dels bancs, no ho fa la seva valoració en els mercats financers. També s’ha referit al fet que intermediaris bancaris com fons diversos tenen una percepció molt “benigne” de l’estat de l’economia i qualsevol “sorpresa negativa” pot suposar un xoc. De la mateixa manera, De Guindos ha admès que el fet que els tipus segueixin elevats “per més temps” del previst pot acabar afectant les famílies, les empreses i els governs, tot i que per ara ha dit que l’impacte “és moderat”. Finalment, també s’ha referit a la “incertesa reguladora”, com els impostos a la banca, que ha dit sense referir-se a Espanya, s’han fet “en alguns països europeus”. Sobre la quita al FLA Luis de Guindos ha qüestionat aquest divendres l’acord del PSOE i ERC per condonar part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). L'exministre d’Economia del govern del Partit Popular ha assegurat que “als mercats, normalment, això de la condonació del deute no els sol sonar bé”. Segons De Guindos, que ha remarcat que parlava a títol personal i no com a representant del BCE, hauria estat “molt més intel·ligent” convertir el deute en “perpetu” amb “un tipus d’interès molt reduït”. Sobre Espanya, ha demanat “més consens i menys confrontació i frontisme” perquè si no “l’únic que prospera és el rancor”. De Guindos ha dit que convertint el deute del FLA en perpetu s’haguessin “minimitzat” molts problemes, des dels “greuges” entre comunitats fins a la possible reacció dels mercats. Segons l’exministre popular, en tot cas, la condonació del deute del FLA tindrà un impacte “zero” en els comptes de les administracions públiques, perquè baixarà el deute de Catalunya i baixarà el de l’administració central. De Guindos ha dit que és “molt important” tenir un govern “amb capacitat d’actuació” i ha demanat “consensos amplis”. Bonet carrega contra el model de jubilació El president de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet, ha carregat contra el model de jubilació a l’Estat. “Quan una persona no vol jubilar-se, i està en condicions, jubilar-lo és malversar recursos”, ha dit a les XXVIII Jornades Econòmiques de S’Agaró. Bonet ha reclamat que tenint en compte que l’esperança de vida avança tot això “s’ha de revisar”. El president de la Cambra ha criticat que s’ha “carregat només a les empreses” la revisió de les pensions. Així mateix, ha enviat un missatge al govern de Sánchez: “Si comencem a hostigar el món empresarial, això se seguirà retraient, si se l’anima, anirà a més. La política del nou govern ha de ser pro-empresa”. “Tinguem clar que el protagonista del benestar dels espanyols és el món empresarial, és el principal escut social”, ha dit Bonet. El president de la Cambra de Comerç d’Espanya també ha dit que els governs han d’estar “molt atents” a la sequera, i invertir més en desalinitzadores. “Hi haurà problemes en sectors clau, com l’agroalimentació, o el turisme, que viuen de l’aigua”, ha advertit. En el seu discurs, Bonet també s’ha referit a la necessitat de reformar el model educatiu i impulsar els “valors” del treball i l’esforç. “Falten coses essencials, l’orientació de la gent, el seu propòsit. És estranyíssim que la gent no tingui un propòsit a la vida, on van? L’educació ho ha d’aportar”, ha dit. “Caldria una veritable revolució en aquest terreny”, ha remarcat, demanant un consens que ha criticat que actualment no existeix.