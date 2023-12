CaixaBank i Girona Next varen reunir ahir a un gran nombre d’emprenedors d’empreses tecnològiques, i diferents representants d’entitats públiques i privades del sector emprenedor Gironí, per debatre sobre innovació i els nous models de negoci en el sector Agri-Food Tech. La jornada va tenir lloc a l’auditori de CaixaBank al carrer de la creu, 31. Entre els assistents hi havia start-ups tant del sector agrícola com d’altres sectors tecnològics així com inversors en empreses tecnològiques.

L'acte va estar conduit per Miquel Pujadas, i va comptar amb una ponència de la Dra. Carmen Carretero Romay, catedràtica de Tecnologia d'Aliments que va fer una breu semblança de les innovacions tecnològiques que hem d'esperar en el futur en aquest sector. A continuació va tenir lloc una taula rodona amb Víctor Seriñana, cofundador de ZERTIFIER®, Manel Bernat Tymen, Fundador i CEO de Brownfood Biotech, Josep Casas Pérez, CEO de Food for Joe i també CEO i co-fundador d'Europistachios, i la Maria Dolors Guardia, investigadora del programa de tecnologia alimentària a l'IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias) de Monells. Tot seguit, Miquel Manzano, responsable de DayOne a la direcció territorial Catalunya va exposar la divisió DayOne, creada per donar cobertura a les empreses de base tecnològica de Girona, on l'ecosistema tecnològic ha experimentat un notable creixement. DayOne ofereix als seus clients productes i serveis innovadors adequats a aquest col·lectiu i impulsa trobades de petit format, connectant de forma periòdica els seus clients amb partners estratègics. Per altra banda, Manzano va animar als assistents a presentar els seus projectes a la nova edició dels Premis EmprenXXI, guardons de referència en l'ecosistema emprenedor. CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'ENISA, varen obrir el passat 26 d'octubre, la convocatòria de la 17ª edició. A partir d'aquell moment, i fins al 12 de desembre, les companyies de base tecnològica amb seu a Espanya o Portugal amb menys de tres anys de trajectòria es poden presentar a través de la pàgina web www.emprendedorxxi.es.