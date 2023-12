Les empreses amb més 50 treballadors han de tenir habilitat des d’avui un canal de denúncies per a rebre denúncies sobre irregularitats normatives o casos de corrupció que es produeixin a la companyia. La mesura, prevista per la Llei de Protecció d’Informants, afectarà 395 empreses a totes les comarques gironines i unes 27.000 a tot Espanya. Les empreses de més de 250 empleats (70 a les comarques gironines) ja tenien aquesta obligació des de l’estiu passat, i aquest 1 de desembre s’estén a les que en tenen més de 50.

La nova llei introdueix l’exigència que el canal de denúncies estigui obert no només per a empleats, sinó també per a tercers aliens a l’organització, com ara clients, proveïdors o, fins i tot empreses de la competència.

«Els empresaris han de percebre-ho com una manera d’anticipar-se a infraccions que puguin posar en perill el negoci. I molts s’ ho estan prenent d’aquesta forma», diu Rafael Sánchez, soci de Compliance i Penal del despatx d’advocats Fieldfisher. Malgrat les facilitats que existeixen per a implantar el canal, Pimec, la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, assegura que aquesta nova obligació suposa una despesa extra i nova esforç per als empresaris.

Les companyies hauran de dotar-se d’un sistema informàtic perquè es puguin cursar les denúncies i una persona que les gestioni i investigui la seva veracitat. «Ha de ser un empleat extern o algú intern de l’empresa. En algunes companyies aquesta faceta l’ha assumit el responsable de Recursos Humans, però nosaltres recomanem que es gestioni a través d’un especialista extern a la companyia, per a evitar conflictes d’interès», explica Rafael Sánchez. «El repte per a les empreses és establir aquest sistema per a complir amb la llei sense que suposi un gran esforç econòmic afegit. Les companyies ho estan rebent bé, al principi el veien com un cost i una exigència més, però s’estan adaptant bé», afegeix.