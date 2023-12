L'assemblea de treballadors de Comforsa, amb el suport de CCOO i UGT, ha començat aquest divendres una mobilització a Campdevànol que s'allargarà fins al pròxim 5 de desembre. Aquest divendres pararan dues hores cada torn i aquesta tarda faran un tall de carretera a Ripoll. El president del comitè, Xavier Rodríguez, ha explicat a l'ACN que la principal reivindicació és que la gestió de la siderúrgica, propietat de la Generalitat, sigui "més àgil" perquè funcioni com una empresa mercantil, cosa que ara asseguren que no passa, i evitar així que la viabilitat estigui en "perill" Els treballadors també reclamen un increment salarial i que se'ls revisin els grups professionals, entre d'altres demandes.

L'aturada del migdia s'ha fet davant de la nau 4 que és on hi ha les oficines, l'indret on es faran totes les concentracions. Més d'un centenar de treballadors, amb el suport dels dos sindicats, s'han concentrat sota la pluja i amb una pancarta que deia 'Per la llibertat de Comforsa i el futur del Ripollès'.

Les demandes dels treballadors de Comforsa se centren en quatre punts, segons ha destacat el president del comitè d'empresa, Xavier Rodríguez. En primer lloc i el més important hi ha assegurar la "viabilitat" de l'empresa. Exigeixen que el Govern demostri que s'està treballant per revertir la situació i es demostri que poden treballar com a empresa mercantil "amb garanties". Els treballadors també volen un increment salarial que no els faci perdre poder adquisitiu. "L'any passat ens van apujar un 2,75%, però la pujada en els últims dos anys és pràcticament del 10%", ha dit.

Un altre dels punts importants és poder seguir cobrant un ajut social que els treballadors havien tingut històricament i que van perdre amb el canvi de gestió. "Ens l'han denegat i ara no ens el paguen", ha dit Rodríguez. El quart dels punts és la revisió dels grups professionals que, segons el president del comitè, podria suposar un increment de categoria per a molts treballadors i que "també ho han denegat".

Si no se satisfan les seves demandes, els treballadors tenen intenció de seguir mobilitzats. Això passa per la vaga de dues hores d'aquest divendres i un tall de carretera a la C-17 a Ripoll de 6 a 8 del vespre a l'altura de Can Villaura. Diumenge hi ha previst un altre tall al mateix punt de 6 a 8 del vespre i dimarts vinent es tornaria a fer vaga de dues hores per torn i el tall de la C-17 al vespre.

Amb el conflicte laboral sobre la taula i preguntats per l'ACN, la direcció de l'empresa ha declinat fer qualsevol tipus de declaració.

A mans d'una empresa pública de la Generalitat

L'empresa siderúrgica està a mans de l'empresa pública de la Generalitat Avançsa. Comforsa està especialitzada en la transformació d'acer per forja i en la mecanització destinada al sector automotor. Compta amb uns 350 treballadors entre els seus centres de treball de Campdevànol, Ripoll i les oficines de Barcelona.

Des del coimtè opinen que aquest funcionament empresarial de règim públic sense poder fer cap excepció per funcionar com a règim mercantil "no només perjudica l'empresa, sinó bona part del teixit social del Ripollès". "Bona part del teixit econòmic depèn de l'empresa. Som més de 300 famílies directes, moltes indirectes, comerços, restaurants, ... és una roda. Si a Comforsa se li talla un peu de la cadira, la comarca se'n ressentirà", ha alertat. Per això els treballadors volen que el Govern pugui fiscalitzar la gestió de l'empresa, però demanen que se'ls deixi operar com una empresa mercantil.

L'acomiadament del director general i les denúncies

El 2020 el Govern va aprovar una ampliació de capital per Comforsa de 10 milions d'euros per mitigar els efectes de la crisi de la covid-19. Segons la Generalitat, a mitjans del 2018, s'havia aconseguit una destacada reducció de les pèrdues i fins al desembre del 2019 hi van haver resultats positius fins que la pandèmia va comportar una important caiguda de producció.

El maig del 2022 la Generalitat va acomiadar el director general, Reca Vidiella, sense donar més explicacions. Segons una auditoria encarregada pel Departament d'Empresa i Treball, Vidiella s'hauria apropiat de forma indeguda d'imports superiors a 700.000 euros durant l'etapa que va ser director (2018-2022). Segons van publicar alguns mitjans, Vidiella s'hauria apujat el sou de 85.000 euros a 210.000 euros el 2021, incloent una bonificació per objectius, així com d'altres pagaments de despeses personals. Per tot plegat, el Departament d'Empresa el va denunciar per apropiació indeguda i administració deslleial alhora que li reclamava 715.000 euros.

De la seva banda, Vidiella va defensar que l'augment salarial estava acordat i va denunciar la Generalitat en considerar el seu acomiadament nul. També va presentar una altra denúncia per danys morals.