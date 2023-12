Sacsejada al sector dels concessionaris gironins d’automoció. L’històric Grup Andreu, un dels més potents de la província, ha anunciat una fusió de bona part del seu negoci amb Quadis, propietari de la major xarxa de concessionaris i tallers oficials d’Espanya.

La nova societat Quadis-Andreu -participada al 65% per la família Soler i al 35% per la família Andreu- gestionarà les concessions del grup Stellantis a Girona, és a dir les marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Serà, amb diferència, el grup més important del sector a Girona. La família Andreu continuarà gestionant en solitari la concessió de Toyota a Girona.

Jan Andreu, CEO de la companyia gironina, explica que l’any 2021 el grup Stellantis va apostar per un procés de concentració i ajust de la seva xarxa comercial, amb la voluntat d’eliminar concessionaris petits i concentrar totes les seves marques en un únic espai. A Girona, el Grup Andreu, que té la concessió històrica de Citroën havia anat sumant marques del grup Stellantis en els últims anys, a excepció de Peugeot, que des de 2021 estava en mans de Quadis, que va comprar els concessionaris de Gicauto.

"Som grups amb valors molt similars"

«L’acord amb Quadis és el resultat de gairebé dos anys de feina. Crec que és una operació natural per la situació del sector, i que suma l’experiència de dos grups consolidats i amb valors molt similars: Quadis aporta volum, experiència en el canal online i en el mercat de flotes, i nosaltres la nostra experiència i coneixement del territori», afegeix Andreu

Andreu comenta que l’acord contempla la continuïtat de tota la plantilla -unes 200 persones- a la que ja s’ha comunicat la creació de la nova societat.

D’aquesta manera, les instal·lacions del Grup Andreu a Girona acolliran properament una zona d’exposició per a Peugeot, que actualment té el concessionari a Fornells, on s’hi traslladarà tota la part del negoci que no tingui a veure amb la relació amb el client final, com ara els recanvis. De cara al 2024, s’estudiarà el futur de les instal·lacions que el Grup Andreu té a Figueres, Olot i Blanes.

Sense comptar l’acord amb el grup Andreu, la xarxa de Quadis està formada actualment de 25 concessions i 129 punts de venda i postvenda que sumen més de 355.000 metres quadrats. Nascut com un petit negoci a Vilafranca del Penedès l’any 1940, Quadis és avui el major concessionari de venda de cotxes a Espanya. Continua sent una empresa familiar dirigida per la segona generació.