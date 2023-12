Els Vint-i-set han acordat aquest dijous la seva posició sobre la llei per a una Indústria de Zero Emissions, que afegeix la fissió nuclear i els combustibles alternatius sostenibles a la llista de tecnologies estratègiques que es podran beneficiar de l'acceleració de permisos i la relaxació de tràmits burocràtics per potenciar la fabricació domèstica de noves indústries baixes en carboni. "El Reglament sobre la Indústria de Zero Emissions Netes reforçarà la nostra autonomia estratègica i la reindustrialització amb tecnologia verda", ha destacat a Brussel·les el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. En la seva intervenció prèvia al Consell, Hereu també ha assenyalat com un dels principals objectius de la cita a Brussel·les aprofundir, juntament amb els socis comunitaris, en el debat sobre com afavorir que les petites i mitjanes empreses puguin beneficiar-se del Reglament zero emissions netes . "Les petites i mitjanes empreses són una part molt important del nostre teixit productiu i volem afavorir que puguin participar i beneficiar-se de les polítiques europees", ha assegurat Hereu.

Tecnologies a potenciar

El llistat amplia de vuit a deu les tecnologies de l'àmbit d'aplicació de la nova llei, de manera que se'n beneficiaran la solar fotovoltaica, termoelèctrica i tèrmica; eòliques terrestres i renovables marines; bateries i emmagatzematge; bombes de calor i energia geotèrmica; hidrogen; biogàs i biometà; captura i emmagatzematge de carboni; xarxes elèctriques; energia nuclear de fissió i combustibles alternatius sostenibles.

Aquest és el principal canvi que els ministres d'Indústria de la UE han introduït sobre la proposta que la Comissió Europea va presentar al març en el marc del seu pla per contrarestar l'impacte a l'economia europea de la Llei per a la Reducció de la Inflació (IRA ) nord-americà que portava aparellats 369.000 milions de dòlars, ia les inversions anunciades per la Xina, que superen els 280.000 milions de dòlars.

Objectius

La legislació estableix l'objectiu d'apropar-se o assolir, el 2030, almenys el 40% de les necessitats anuals de desplegament de tecnologies estratègiques amb balanç zero fabricades a la UE. Per aconseguir-ho, la llei introdueix terminis per a la concessió de permisos per a projectes de fabricació neta zero en funció de la seva mida i estat, amb una reducció de terminis de 12 a 9 mesos per als projectes de fabricació de tecnologia neta zero amb una capacitat anual de fabricació de menys d'un gigawatt (GW) i de 18 a 12 mesos per a projectes de més d'1 GW.

Tecnologies netes

La posició del Consell també aclareix que la llista de tecnologies considerades estratègiques no hauria d'afectar ni el dret dels estats membres a determinar-ne la combinació energètica ni l'assignació de fons de la UE durant l'actual pressupost pluriennal. El mandat, que permetrà iniciar negociacions amb el Parlament Europeu, també amplia la llista de tecnologies 'netes' no estratègiques a solucions biotecnològiques per al clima i l'energia, altres tecnologies nuclears i tecnologies industrials transformadores per a indústries d'ús intensiu d'energia i inclou un annex amb una llista no exhaustiva de productes i components utilitzats principalment per a la fabricació en aquestes indústries.

L'acord preveu una avaluació periòdica de la regulació en relació amb els objectius marcats, cosa que obre la porta a incloure altres tecnologies rellevants en el futur. Els Vint-i-set també plantegen un objectiu específic per a la captura i l'emmagatzematge de carboni (CO2), amb una capacitat d'injecció anual d'almenys 50 milions de tones de CO2 que s'assolirà d'aquí el 2030.