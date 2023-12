El Consell de la UE i el Parlament Europeu han tancat aquest divendres un acord sobre la regulació de la intel·ligència artificial. Els negociadors dels dos colegisladors han aconseguit finalment tancar un acord després que les negociacions haguessin quedat encallades sobre els límits de les dades biomètriques. "La regulació busca garantir que els sistemes d'intel·ligència artificial existents i utilitzats a la UE són segurs i respecten els drets fonamentals i els valors europeus", ha apuntat la presidència espanyola de torn de la UE, l'encarregada de dirigir les negociacions. L'acord s'ha tancat després de 36 hores de negociació.

La norma regula la intel·ligència artificial en base al nivell de perill que suposa, tot prohibint-la o limitant el seu ús segons el grau de perill. El Consell i el Parlament Europeu van tancar un acord dijous sobre les normes per a sistemes fundacionals o generatius d'intel·ligència artificial, com ChatGPT, però les converses es van encallar en els límits sobre les dades biomètriques i les negociacions, que s'havien allargat durant la nit, es van suspendre fins l'endemà al matí.

El punt més conflictiu i que quedava per tancar aquest divendres és el que afecta la vigilància biomètrica, com les càmeres de reconeixement facial en espais públics i que utilitzen la intel·ligència artificial en temps real. Els estats volien que es pogués utilitzar en determinats casos, com per exemple casos d'abusos sexuals o prevenció del terrorisme, però el Parlament Europeu considerava que violava els drets fonamentals.

Les negociacions entre el Parlament Europeu i el Consell per tancar la normativa sobre intel·ligència artificial van començar al juliol. Els dos colegisladors van tancar ja al setembre un acord sobre quines pràctiques d'intel·ligència artificial es consideraven d'alt risc i, per tant, s'havien de prohibir a la UE. Des d'aleshores, quedaven per pactar els aspectes més controvertits de la regulació: l'ús de la vigilància biomètrica en temps real i la regulació dels nous sistemes d'intel·ligència artificial generativa, com ChatGPT.

L'acord encara ha de ser ratificat pel ple del Parlament Europeu i el Consell amb l'objectiu que la llei entri en vigor el 2026.