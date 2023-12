Pere Quera, president del Consell d'Administració de Quera, és el protagonista del capítol 22 de Girona Valley, el podcast de Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l'empresa a la demarcació de Girona i que dirigeix l'Eduard Batlle. Quera analitza el moment de l'empresa que, fundada el 1887 a Girona, es troba en la sisena generació per l'entrada dels tres fills, Mariona, Pere i Joan, que afronten el repte de l'expansió amb els nous establiments a Sant Sebastià i Màlaga. I el 2024, tindrà també altres novetats: un taller nou de joieria a Girona i el canvi de seu a Alacant. Un progrés important de la nissaga Quera en l'era d'Internet, però amb l'atracció que genera el luxe i l'exclusivitat que ven a la seva seu central des del Barri Vell de Girona.

"Soc molt més joier que rellotger"

Pere Quera és un pou de vivències després de tants anys al cap de l'empresa i encarnar la cinquena generació de Pere Quera -i la nissaga manté el nom de Pere als fills-, que ara es troba en procés de canvi i amb la denominació més comercial de Quera. Precisament el president de la companyia, que divendres que ve compleix 70 anys, ja va donant pas als tres fills i és un bon moment per recordar el seu llegat, la trajectòria i la transformació del sector. És un treballador incansable, encara que no ho admet amb sornegueria, que durant anys quan viatjava per feina era quan feia les vacances. I amb relació a la seva etapa al capdavant de Quera, del repte dels anys 80 i 90 de tenir botigues a la província de Girona, a fer-ho ara arreu de l'Estat. "Soc molt més joier que rellotger perquè és molt més creatiu", comença reconeixent, amb l'orgull de tenir amb el pas dels anys "les millors marques tant de joieria com de rellotgeria del món."

El procés de venda s'ha transformat molt per als comerços tradicionals i Quera ha sabut adaptar-se als canvis i expandir-se, en l'era d'Internet i el consum a escala global. En el moment de transformació de l'empresa i del sector de la joiera i el luxe, destaca que "Internet no és pas el nostre principal canal de venda". Per aquest motiu, Quera valora que el seu negoci "ha fet les coses molt bé i som molt reconeguts i apreciats". I amb relació als vuitanta treballadors que té Quera ara, considera que "ells són el sentit de l'empresa perquè només amb la meva senyora i els meus fills, l'empresa seria molt petita". I amb relació al futur, amb els canvis per al 2024, el desig del propietari és que Quera s'acabi integrant a la societat de Sant Sebastià i la de Màlaga, que són "dues ciutats molt diferents, amb maneres de fer diferents, tot i ser Espanya".

En aquest procés d'expansió i amb relació a la "marca" Girona que està de moda, Quera és un referent com establiment de la Rambla perquè s'ha anat expandint i augmentant les vendes, mentre la ciutat ha vist com cada vegada venen més residents i turistes. I quan és fora per negocis, quan afirma que Quera té la seu central a Girona, sempre recomana "que vinguin a Girona i la coneguin. A mi, encara em sorprèn i encara hi ha racons que els descobreixo. I a més, tot el que hi ha al voltant de Girona, suma."

I amb relació al luxe, les marques i el consum, considera que el que fa diferent una marca com Quera "són les persones perquè el que venem a casa ho venen a molts llocs d'Espanya i Europa. Tenim un producte molt exclusiu que s'ha de vendre bé", exposa pel que fa als proveïdors "perquè des de Suïssa i Itàlia per a ells Girona és una ciutat molt petita perquè només té 100.000 habitants. I si creixem és perquè ells pensen que, a casa, fem les coses molt ben fetes".