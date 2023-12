L’empresa guanyadora del concurs d’emergents -startups- que incorporava aquest any en el seu programa el fòrum BTM a Lloret de Mar, Identify, es va imposar de manera contundent amb un projecte de negoci en forma de plataforma i aplicació que és l’alternativa del segle XXI als fullets i mapes turístics.

La companyia, com explica la seva directora executiva, Elena Losantos, respon al patró habitual de les tecnològiques amb fundadors que comencen des de casa i que es troben a diferents llocs per treballar junts.

«Vam anar creixent gràcies a una acceleradora, que en el nostre cas va ser AticcoLab, i, ara, tenim una oficina a la seu central de Barcelona Activa», detalla.

Fa poc més de dos anys que s’han imposat en un fòrum de referència per al sector turístic com el BTM, que s’organitza anualment a Lloret de Mar de Mar de la Fundació Climent Guitart i de l’Agència EFE.

S’han fet un lloc al mercat de l’allotjament després d’apreciar que encara té «camí per avançar en el món de la digitalització i la innovació».

El funcionament de Identify passa per una plataforma amb guies d’experiències culturals sobre la base del que més interessa als clients d’hotels, Identify DTX, i també per una aplicació, Identify -viatges i rutes, amb prop de mig milió de punts culturals a tot el món que ajuda els viatgers a conèixer allò que els envolta.

«Als allotjaments els oferim el contingut només de la seva zona perquè el puguin recomanar als seus clients i tinguin sempre informació i activitats actualitzades i, a l’app, tenim un repositori d’informació mundial on els usuaris poden crear les seves rutes i jugar-hi identificant el contingut de qualsevol part del món», precisa Losantos.

La idea, segons explica, sorgeix de la competència al sector i la necessitat de les empreses «de destacar-se no només oferint un bon servei», sinó proporcionant «una grata experiència al client i aquesta experiència passa a la destinació».

«Sabem que, quan preguntes per activitats a la recepció dels hotels, et donen fullets, mapes de paper o et deriven a les oficines de turisme. Això genera una experiència negativa per al client, perquè el contingut no és personalitzat, no està actualitzat, moltes vegades no el rep en el seu idioma i, a més a més, la vida útil d’aquest paper és molt curta», relata.

Identify DTX, segons assenyala, «no només aconsegueix reduir el temps que dedica el personal de recepció a recomanar activitats fins a un 70%, sinó que, a més, fidelitza els hostes i genera un ingrés addicional per a l’hotel per la venda d’activitats a la plataforma».

Elena Losantos entén la victòria al BTM com «un reconeixement a la feina de tot l’equip durant aquest darrer any» i com «un pas més» per donar a conèixer el projecte i posicionar-lo «com l’eina de referència per als allotjaments turístics».

Una altra de les integrants de l’empresa, Noelia Losantos, puntualitza que el contingut l’actualitzen des de Identify i que les empreses amb un departament de màrqueting que coneix i treballa els perfils del públic són els que treuen més partit d’aquesta tecnologia.

Elena afegeix que, en tot cas, quan comencen un projecte amb un allotjament, esperen normalment que els indiquin el tipus de client que reben o volen atraure per bolcar-se al contingut.

La plataforma està disponible en castellà, català i anglès i, als hotels, s’hi afegeixen cinc idiomes més com són francès, alemany, portuguès, rus i àrab, encara que se’n poden incorporar més.

A Lloret de Mar, Identify va posar sobre la taula el concepte de democratització, que Noelia Losantos concreta a permetre «que més gent pugui conèixer i gaudir de punts culturals de tot el món, fins i tot aquells que són menys coneguts però que valen la pena».

Afegeix també els de desmassificació i desestacionalització del turisme com a virtuts del seu negoci, ja que guien els visitants fins a llocs «d’interès» però fora dels circuits més tradicionals.

«Hem d’aconseguir capil·laritzar aquest turisme -de masses que viatja a grans ciutats- cap a àrees que també necessiten donar-se a conèixer, fent que el turisme reverteixi econòmicament al territori», conclou.

Fòrum d’inversió de BAGI

Identify és una de les startups que busquen finançament que aquest dijous participarà al Fòrum d’Inversió organitzat per l’entitat de finançament privat Business Angels Girona (BAGI). També hi seran presents InnPorting, OMMA Data i Dana_positive maternal health