L’empresa gironina Alerta & Licita ha desenvolupat una plataforma digital i de consultoria que permet a les empreses i autònoms, amb només un cop d’ull, conèixer les seves millors oportunitats d’entre els milers de licitacions que es publiquen setmanalment.

El servei d’alertes rastreja entre els més de 600 concursos públics que es publiquen cada dia a diverses plataformes oficials de l’àmbit estatal, on hi ha més de 19.000 organismes i administracions públiques que liciten serveis, subministraments i obres públiques.

El servei ofereix a les empreses una fórmula de triatge de les licitacions que, per les seves característiques i àmbits de treball, siguin òptimes per a elles. Diàriament, generen centenars d’informes filtrats per sectors econòmics i temàtiques d’interès i amb resums personalitzats de les principals condicions de cada licitació, per tal que l’empresa pugui decidir fàcilment si s’hi presenta, abans d’entrar a qualsevol plataforma. En cas que es decideixi a licitar, tràmit que cal fer en un curt termini de temps, l’equip tècnic i jurídic d’Alerta & Licita l’acompanya en tot moment, segons detallen des de la companyia gironina.