La variació anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya es va situar al 3,1% al novembre, tres dècimes menys que a l'octubre, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística.

Els aliments són encara un 8,4% més cars que fa un any, una dècima més que el mes passat, mentre que el transport ho va fer en un 1,1%, és a dir, 1,2 punts menys per la caiguda dels carburants i combustibles, que l'INE xifra en un 6,7% a Catalunya.

Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC al novembre es va situar en el 3,2%, tres dècimes menys que el mes anterior i confirma així les dades avançades a finals del mes passat.

D'aquesta manera, l'IPC confirma una moderació respecte la variació anual de fa un any, que encara se situava en un 6,4%.

Per grups, els aliments encara registren un lleuger increment, fins al 8,4%, una dècima més, mentre que les begudes no alcohòliques pugen un 7%, 2,2 punts menys que el mes anterior i les alcohòliques s'encareixen dues dècimes, fins al 8,1%. Pel que fa el cistell de la compra, es continua disparant el preu de l'oli i greixos, amb un 45,8%, 2,4 punts més que al novembre.

També puja el preu de carn d'ovella, amb un 10,5%, dos punts més que a l'octubre; i la de porcí, un 11,7%, 1,8 punts menys. Les llegums i les hortalisses s'enfilen un 14,1% davant el 2,3% de l'octubre mentre que el sucre modera el seu creixement fins a l'11,4%, 9,7 punts menys que el mes anterior.

Els preus en els vestits pugen un 2,3%, dues dècimes més, mentre que en el lloguer d'habitatges es mantenen en un 1,8%, respecte la variació de l'octubre. D'altra banda, destaca el descens del 17,8% de l'electricitat, el gas i altres combustibles.

Els preus en el transport van pujar un 1,1% davant el 2,3% de l'octubre mentre que la variació anual en hotels i restaurants es va situar en el 5,5%, tres dècimes menys i l'oci o cultura ho va fer en el 2,7%, dos punts menys que a l'octubre.

Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC es va situar en el 3,2%, la mateixa xifra que l'INE ja va avançar a finals de mes.

En aquest cas, hi van influir en transport, amb un 0,0%, quasi un punt i mig per sota de la del mes passat influït pel descens del preu dels carburants i lubricants per a vehicles personals; l'oci i la cultura (2,5%), pel descens superior respecte al mateix mes de l'any passat dels preus dels paquets turístics; i els aliments i begudes no alcohòliques, amb una taxa del 9%, cinc dècimes menys que el mes anterior pel descens del preu del pa i els cereals, i la llet, els ous i el formatge davant les increment de l'any passat.

Per comunitats autònomes, la taxa anual de l'IPC va caure en 13 comunitats, encapçalades per la Regió de Múrcia, Cantàbria i Canàries, amb mig punt totes elles, mentre que l'únic increment va ser a l'Aragó, concretament de dues dècimes, fins al 2,7%.

D'altra banda, la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, va caure set dècimes, fins al 4,5%.