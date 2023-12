Els habitatges de nova construcció s’han encarit entre un 15% i un 16% en els últims cinc anys a les comarques gironines, segons es desprèn del 47è Estudi de Preus de Mercat dels habitatges de la província de Girona, elaborat pel Col·legi d’API de Girona, el Col·legi d’Administradors de Finques i el Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. Aquest increment, però, està «en la línia de seguiment de la inflació general del país», segons manifesta el president del Gremi de Promotors i Constructors de Girona, Miquel Bosch, ja que recorda que l’IPC acumulat d’aquests anys és del 15,3% a Catalunya.

L’anàlisi de l’informe, que se centra en 11 municipis dels principals de la província (Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palamós, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners) també exposa que el ritme d’obra nova iniciada a la demarcació de Girona, de gener a setembre de 2023, s’ha incrementat un 31% respecte al 2022, amb 1.631 habitatges. Tot i aquest augment, relaten que el ritme de construcció «continua essent insuficient davant la demanda existent».

L’increment dels tipus d’interès i la restricció del crèdit han frenat lleugerament la compravenda d’habitatges d’obra nova en el que portem d’any. «Aquesta situació se suma a la inseguretat jurídica derivada de les noves normes estatals i autonòmiques, que darrerament s’han aprovat, i que perjudiquen la inversió en el sector residencial», asseguren.

De fet, les compravendes d’habitatges nous a Girona província, de gener a juny de 2023, han experimentat un lleuger descens del 0,75% respecte al mateix període del 2022. S’han venut 1.184 habitatges enfront dels 1.193 de l’any anterior. Una tendència que consideren «positiva tenint en compte el context inflacionista».

Tanmateix, la radiografia de l’habitatge d’obra nova a Girona reflecteix una falta d’estoc i uns problemes d’accés al finançament que dificulta la compra a possibles famílies interessades. «Una de les solucions passa per augmentar l’oferta. Per això és fonamental dotar de seguretat jurídica al sector per tal que els petits i mitjans estalviadors i els grans fons inverteixin en el sector d’habitatge residencial. Una major oferta equival a un equilibri de preus», afirmen.

Els pisos de segona mà

Pel que fa a l’habitatge de segona mà, el preu mitjà estudiat en totes les poblacions seleccionades és de 2.291 euros el metre quadrat, un 11% més que fa un any.

En les poblacions d’interior els preus es mantenen lleugerament a l’alça, amb una certa tendència de preus a la baixa a algunes zones d’Olot i Figueres. Per altra banda, les poblacions de costa estan directament associades amb la compra de segones residències per part d’estrangers, que representen un 30% de les operacions. Aquestes operacions no necessiten finançament, factor que explica la seva contínua activitat. A Roses, municipi amb major nombre de compravendes, amb un total acumulat fins al mes de setembre del 2023 de 746 operacions, un 13% menys que l’any anterior, «es veu clarament un ajust a la baixa dels preus», diu el president del col·legi i associació API de Girona, Joan Company.

El lloguer també s’encareix

Pel que fa al lloguer d’habitatges, de forma global es detecta un increment generalitzat dels preus en tots els tipus d’habitatge, en funció del nombre de dormitoris (2, 3 i 4) i amb caràcter anual, prenent com a base l’estudi d’octubre de 2022 fins a l’octubre de 2023. Així a Girona ciutat l’augment mitjà se situa en el 10,23%; mentre que per a les poblacions d’interior (Banyoles, Figueres, Salt, Olot i Santa Coloma de Farners) l’increment mitjà ha estat de l’11,34% i en darrera instància, a les poblacions de costa (Palamós, Blanes, Lloret de Mar, Roses i Sant Feliu de Guíxols), s’ha situat en el 10,92% de mitjana.

La renda de lloguer mensual i, prenent com a referència els habitatges de 2 dormitoris (que són els que tenen una major demanda) de cadascun dels grups, a Girona ciutat es situa en 745 euros, a les poblacions d’interior en 589 euros, i a les poblacions de costa, en 650 euros. Un de tres habitacions, en canvi, a Girona costa uns 864 euros; a les poblacions d’interior, la renda es situa en 696 euros, i per últim, a les poblacions de costa, en 758 euros, respectivament.

El president del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, Francesc X. Quintana, recorda que com en el darrer estudi, «l’anàlisi de les dades porta a concloure que aquests increments de preus tenen el seu origen en la disminució de l’oferta en el mercat d’habitatges destinats en règim de lloguer».