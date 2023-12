L'emprenedora gironina Laura Pradas ha fundat Girona FYOB (Find Your Own Beauty), una marca de roba sostenible que prioritza la igualtat de gènere i el compromís social de la marca. Es tracta d'una alumna de la Universitat de Girona (UdG) que vol fusionar ètica i estètica a través de FYOB. Pradas col·labora amb artistes com Ame Soler (Tres Voltes Rebel) o Laura Gonabelles, que donen una identitat única a cada peça. A més, una part del benefici de la venda de roba es destina a l'associació IN VIA amb projectes per a víctimes de violència masclista. La producció de FYOB es fa entre Portugal i l'Estat i tots els teixits i materials tenen certificacions ecològiques.