Bizum s'ha tornat una de les plataformes de pagament més impressionants i més utilitzades en només 7 anys a Espanya. La seva senzillesa, rapidesa i seguretat l'han feta imprescindible. Aquest mètode permet fer transferències bancàries a molts indrets, almenys entre els habitants d'Espanya no hi ha problemes a l'hora de fer-ne. Actualment, Bizum està patint diverses regulacions i ara està permès fer pagaments de fins a 1.000 euros a través de l'aplicació i les transaccions mensuals màximes poden ser de fins a 5.000 euros.

Bizum, la plataforma de pagament instantani, ha esdevingut la favorita dels espanyols per saldar deutes o compartir despeses en dinars, sopars i altres activitats socials. Des del seu llançament, la seva popularitat no ha deixat de créixer, i l'ús s'ha expandit més enllà de les petites transferències entre amics. De fet, moltes persones la utilitzen per fer compres tant en botigues físiques com en línia.

Tot i això, malgrat haver tingut i mantingut un èxit aclaparador al nostre país, la dura realitat és que Bizum podria tenir les hores comptades a Espanya i el seu adeu definitiu estaria més a prop del que es podria imaginar.

A què es deu aquesta desaparició de l'aplicació? Quan es faria efectiva?

Sentència de mort

La notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda i, si es confirmés aquesta possibilitat, tot canviaria de manera radical.

L'adeu de Bizum es produiria per l'entrada en vigor de la nova normativa de l'Eurocambra que obligarà els bancs a oferir transferències instantànies gratuïtes o al mateix preu que les transferències ordinàries.

L'entrada en vigor de la nova normativa de l'Eurocambra marcarà un canvi significatiu en la manera com es fan les transaccions bancàries a Europa. Els usuaris poden esperar gaudir de transferències instantànies gratuïtes i segures a partir del 2025, cosa que els brindarà més comoditat i tranquil·litat en les seves operacions financeres diàries.