La jubilació i les pensions són un tema de debat molt recurrent a l'estat espanyol, on, malgrat tot, regna l’optimisme de cara al retir laboral. Així ho constaten els resultats d’una enquesta feta per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a més de 1.500 persones d’entre 25 i 80 anys per conèixer les expectatives de les persones que no s’han jubilat i els consells dels que ja ho han fet.

Si bé és cert que un 35% dels enquestats consideren que la prestació no els permetrà arribar a fi de mes, un 42% sí que creuen que n’hi haurà prou, i un 7% opinen que serà «més que suficient». Cal destacar que la majoria de participants d’aquest estudi són conscients que patiran una ‘tisorada’ considerable als seus ingressos una vegada deixin de treballar (un 12% creuen que es reduiran a menys de la meitat), tot i que són pocs els que s’han posat en marxa per afrontar aquesta situació. De fet, set de cada deu persones reconeixen no estar preparant financerament la seva jubilació.

El motiu darrere d’aquesta inactivitat és que els enquestats donen prioritat a altres despeses més immediates, no tenen prou guanys per estalviar o per pur desconeixement sobre el funcionament de les pensions públiques.

Pèrdues dels jubilats

Segons recull l’informe publicat per l’OCU, la diferència entre els ingressos de l’últim sou i la pensió de les persones jubilades arriba als 400 euros. Per aquesta raó, un 10% opten per diversificar les seves fonts d’ingressos a través d’altres vies com el lloguer de propietats o altres inversions. Contràriament, el 90% restant se sustenten només amb aquesta prestació.

Estalviar i diversificar

Per això, des de l’organització recomanen a les famílies «estalviar en la mesura del possible, però sense deixar dormir després els diners en un dipòsit o cometre l’error de jugar-s’ho tot a una carta». En altres paraules, l’OCU subscriu que no s’ha de destinar tot sol a un pla de pensions privat, sinó que convé valorar altres opcions. «Si bé l’actual sistema de pensions és relativament generós, pot no ser-ho tant amb el pas dels anys», conclouen.