Quatre empreses gironines participen al Mobile

El Mobile World Congress (MWC) obre les portes avui al recinte de la Fira de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. Des d’avui i fins dijous, fins a 360 empreses catalanes mostraran les seves propostes a la fira de connectivitat més gran del món. 107 empreses estaran acompanyades pel Govern i podran exposar els seus projectes en un dels estands que hi haurà a la fira i també al 4 Years From Now (4YFN).

Girona tindrà representació durant un dels màxims aparadors tecnològics del món. En concret, quatre empreses gironines estaran presents al MWC: CodiTramuntana, Milgrams, Glam Software i OTC Engineering.

La consultora i desenvolupadora de software a mida amb l’objectiu de facilitar la transformació digital de pimes i grans empreses, CodiTramuntana, ja és una companyia amb experiència a la fira. L’empresa de Girona hi participa des de 2017 i enguany hi tornen després que l’any passat aconseguissin parlar amb uns 150 possibles clients. «Anem a presentar el nostre catàleg de serveis i que sàpiguen que tenen aquí el soci ideal per poder portar terme tots els projectes digitals», explica Xevi Méndez, sales manager de CodiTramuntana.

Méndez recorda que l’empresa no va amb la intenció de presentar cap producte nou, ja que «som especialistes en transformació digital i al client sempre li farem allò que necessiti. Des de fer l’estratègia digital, la implementació, tot el desenvolupament, el manteniment...».

La firma gironina assegura que a la fira «sempre surten clients». «Som una pime i les pimes per accedir a segons que tipus de client ho tenim més complicat, el Mobile és un lloc idoni per fer-ho», afirma.

Per la seva banda, Milgrams, especialitzada en la implementació d’intel·ligència artificial i blockchain, s’estrena enguany al MWC. Fins ara havia visitat la fira en diferents ocasions, però és el primer any que comptarà amb estand. «És un aparador fantàstic perquè gent de tot arreu del món aprofita per venir a casa nostra», exposa el CEO de Milgrams, Miquel Roig. «Per a empreses que tenim un perfil més internacional, que fem productes que poden servir per a qualsevol part del món, és un escenari ideal», afegeix.

Milgrams sí que presentarà un nou projecte al MWC, una eina anomenada «Private AI for business». «És un xatbot igual que el ChatGPT, però privat per empreses. De manera que tu pots entrenar aquesta IA amb la informació de la teva empresa, però amb privacitat, sense haver de compartir aquesta informació ni amb Microsoft ni amb OpenAI ni amb Google», explica.

Segons detalla Miquel Roig, una de les principals dificultats que tenen les empreses amb aquest tipus d’eines és la privacitat. «Els agradaria fer-les servir, però clar no pots penjar les nòmines, un mail o un contracte, això informació confidencial que no podem reglar a una multinacional estrangera», relata.

L’eina desenvolupada per l’empresa gironina i que presentarà en aquesta edició del Mobile World Congress també serveix a les empreses per a gestionar grans volums d’informació. «En el cas d’una empresa amb un catàleg molt gran, que té molts productes o molta informació que gestiona, la convertim i l’actualitzem perquè una IA, un xatbot, la pugui fer treballar operativament», exposa el CEO de Milgrams. «Pots llençar moltes preguntes, igual que al ChatGPT sobre temes generales, però sobre el teu coneixement, de la teva empresa», explica Miquel Roig.

La UdG torna a la fira

D’altra banda, la Universitat de Girona (UdG) tornarà a participar amb un estand prop a la fira 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress per tercer any consecutiu. Ho farà al costat d’iniciatives empresarials vinculades a la institució.

L’estand de la UdG acollirà dos spin-offs (Newronia i Tensor Medical), dos projectes de spin-off (Greenzyme i Evimatic) i quatre startups que han participat en programes de suport de la UdG (Lighthiklab, Canigat, Wiseup i Kalaxy).

Participació rècord

Catalunya comptarà amb una participació rècord de 360 empreses al Mobile World Congress i al 4YFN. Aquesta xifra supera en un 8,1% la xifra d’empreses que van prendre-hi en l’edició de l’any passat i la més alta de la sèrie històrica. Del total, 69 empreses, centres tecnològics i entitats comptaran amb un estand al Mobile i la resta, 291, al 4YFN. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va explicar fa pocs dies que no només es vol aprofitar la dimensió internacional del MWC sinó també «impulsar l’ecosistema propi» i que les empreses catalanes puguin buscar oportunitats en forma d’aliances o nous inversors.

Enguany, la fira tecnològica espera rebre uns 95.000 assistents. L’any passat va congregar més de 88.500 visitants de 202 països, i tot i que les previsions per l’edició d’enguany suposen un increment, encara no aconseguiria assolir els 109.000 congressistes reunits el 2019.