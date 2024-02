El congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el Mobile World Congress (MWC), ha obert portes aquest dilluns en una edició on el mòbil cedirà el protagonisme a les aplicacions de la intel·ligència artificial, el 5G o la robòtica. Les instal·lacions de la Fira a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat s'han omplert amb el bullici d'empresaris, directius i polítics de 200 països. I és que la fira tecnològica ha recuperat pràcticament el múscul d'abans de la covid amb la previsió de rebre més de 95.000 visitants. Fins dijous, la capital catalana serà epicentre de generació de negocis i debats sobre la transformació digital, amb especial accent en els canvis que està provocant la intel·ligència artificial.

Després d'una cancel·lació i dos anys amb restriccions sanitàries, les mascaretes són minoria als passadissos del saló, on es mouran desenes de milers persones, la meitat amb càrrecs executius. També es revifa la presència de públic asiàtic, després de tres anys marcats per restriccions per la covid. Durant l'edició anterior ja s'havien aixecat limitacions per viatjar des de la Xina, però molts assistents no van ser a temps de venir a la fira.

El congrés manté la prohibició a les empreses russes pel conflicte bèlic amb Ucraïna com a resposta a les sancions internacionals. En el cas d'Israel, no hi ha cap mesura per la guerra a Gaza tot i les crides al boicot que han vingut de veus com de l'exalcaldessa de la ciutat Ada Colau.

Fulls informatius per la sequera

L'arribada de 95.000 congressistes coincideix amb la declaració de l'emergència per sequera. Per conscienciar els visitants, l'organització ha enviat missatges perquè siguin conscients de la situació i no gastin massa aigua. El Gremi d'Hotels també ha repartit fulls informatius a les habitacions. D'altra banda, estaran buides les fonts que envolten el recinte de Gran Via de la Fira i s'ha limitat l'ús d'aigua corrent a l'interior.

Per sota del rècord d'assistència

El Mobile ocupa tots els pavellons del recinte, però, segons les previsions, quedarà 15.000 persones per sota del rècord d'assistència del 2019, quan va fregar els 110.000 visitants. En aquell moment, però, la cita estava dividida en dos, ja que el saló de les start-ups se celebrava al complex firal de Montjuïc.

Malgrat tot, la cita manté la seva potència econòmica. Les projeccions s'acostaran a les d'abans de la pandèmia, amb l'expectativa de superar els 461 milions d'euros de l'edició anterior. A banda dels 9.100 llocs de treball directes, el congrés té importants beneficis per l'hostaleria amb 20.000 reserves d'habitacions des de l'agència oficial de l'MWC.

Sota el lema de 'Future First', la fira engloba tots els sectors que depenen de la tecnologia mòbil i se centra en el desplegament 5G, la digitalització de l'economia, les xarxes obertes, la intel·ligència artificial o la mobilitat sostenible.

Aquest any tornen amb força marques com la xinesa Huawei, que es corona com a principal expositor. La firma de tecnologia ocupa pràcticament tot el pavelló 1 amb 10.000 metres quadrats. En total, hi ha més de 2.400 expositors amb gegants mundials com Samsung, Amazon, Google, Xiaomi, Telefónica, Orange, Vodafone o Ericsson.

El congrés es reivindica com una trobada per descobrir la tecnologia del futur i més de la meitat dels assistents no estaran directament relacionats amb els mòbils, sinó amb altres sectors com el transport, les finances, la logística o els videojocs.

Tot i que el pes creixent d'altres sectors, a la fira no hi falten presentacions de dispositius com ara el telèfon plegable de Motorola o el Xiaomi 14 Ultra. També s'especula amb la presentació del dispositiu amb la bateria més potent del món.

A més, s'esperen novetats tecnològiques fora dels mòbils com el portàtil semitransparent de Lenovo, el vehicle elèctric i autònom SU7, també de Xiaomi o el cotxe volador d'Alef Aeronautics. La intel·ligència artificial esta present en tots els sectors. També té pes la robòtica, el cloud computing així com els usos comercials dels dispositius amb realitat virtual, augmentada i mixta.

El congrés torna a apostar per l'espai del pavelló 6 anomenat Viatge al Futur on hi haurà 8 demostracions que permeten mostrar al visitant com pot ser el transport o la medicina futurista amb avenços en intel·ligència artificial, neurones en xips, pell digital o robòtica quirúrgica.

Entre les diferents propostes, destaca la iniciativa de la fundació Mobile World Capital d'endinsar-se en el futur de la indústria amb un laboratori de moda d'intel·ligència artificial amb Desigual, el prototip d'un bessó digital del cor amb el Barcelona Supercomputing Center o la simulació immersiva de l'antic circuit de Montjuïc.

L'impuls del sector tecnològic és una aposta estratègica de país, per això celebrem que Barcelona sigui, un any més, capital mundial de la tecnologia mòbil amb el Mobile World Congress. Treballarem perquè aquesta història d'èxit s'escrigui durant molt de temps a Catalunya. pic.twitter.com/HpF5ATp42n — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) 26 de febrero de 2024

10è aniversari del '4 years from now'

A més, aquest any es compleixen 10 edicions del saló de les start-ups, 4 years from now (4YFN), que aquesta vegada ocupa dos pisos. 900 expositors buscaran inversió per als seus projectes en l'edició més internacional en 10 anys.

D'altra banda, s'esperen novetats al voltant de la iniciativa Open Gateway liderada per l'organitzador del congrés, GSMA, per introduir APIs estandarditzades en el món de les telecomunicacions.

Entre els 1.100 ponents hi ha directius d'empreses del sector tecnològic el president de Microsoft, Brad Smith, o el de Dell, Michael Dell, però també d'altres àmbits com el guanyador del Premi Nobel de Física Konstantin Serfeevich Novoselo o l'exjugador de bàsquet Pau Gasol, que parlarà a l'espai dedicat a les start-ups.

El Beat Barcelona, l'espai oficial d'afterwork del congrés s'ubicarà al Hall 8.1, al final de tot del recinte.