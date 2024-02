BiteRight, empresa de tecnologia mèdica per al sector odontològic del gironí Josep Ruano, ha tancat una ronda de 2,8 milions d’euros liderada per Inibsa i amb la participació d’Inveready, per a la seva solució d’implantologia dental d’alta precisió.

A més, la companyia ha signat un acord de distribució exclusiva per a Espanya i Portugal amb Inibsa, empresa del mercat odontològic amb presència a més de 60 països. Per la seva banda Inveready, gestora d’actius, ha aportat una inversió de 200.000 euros, que es complementarà amb aproximadament un milió de finançament bancari i altres elements de finançament.

BiteRight és una empresa de tecnologia mèdica per al sector odontològic que ha desenvolupat una solució integral per a tractaments de pròtesis sobre implants. Permet als odontòlegs incorporar tractaments tecnològics d’alta precisió en la seva pràctica diària, sense inversió inicial i a través d’una plataforma programari amb simulació 3D dels casos, planificació, implanto-pròtesi i validació de dades per IA, segons detallen des de la companyia. L’adopció d’aquesta solució dona com a resultat tractaments més precisos, segurs i rendibles per als odontòlegs, que alhora són més econòmics, ràpids i menys invasius per als pacients.

Ara, els esforços de la companyia se centraran a desenvolupar l’estratègia de comercialització i màrqueting, a més de continuar invertint en R+D per a la millora contínua del producte.

El gironí Josep Ruano, president de BiteRight, assegura que «més del 60% de la població d’entre 35 i 44 anys pateix de la pèrdua d’un o més dents als països desenvolupats; no obstant això, el 50% no es tracta per por al dentista, a tractaments llargs i invasius, o pel cost derivat d’un alt nombre de visites». Segons Ruano «es tracta d’un mercat estimat en més de 15.000 milions d’euros per al 2028 i que pot ampliar-se encara més gràcies a solucions com BiteRight, que ajuda els dentistes superant les principals pors i preocupacions dels pacients no tractats».

Lorenzo Gimeno, CEO i fundador de BiteRight, afirma que «comptar amb un soci de la reputació i l’abast internacional d’Inibsa per al desenvolupament comercial, i amb el suport econòmic d’inversors com Inveready i la mateixa Inibsa, reforça la solidesa i el nivell d’avenç tecnològic de la nostra solució».