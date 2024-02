L‘IVA que s’aplica sobre el rebut de la llum està a punt d’augmentar del 10% al 21% al març per a la pràctica totalitat dels consumidors domèstics. I la raó té a veure amb la caiguda en picat que està protagonitzant el preu mitjà del megawatt hora (MWh), que al febrer ja és un 42% més barat que al gener i tres vegades més baix que el que hi havia fa un any.

En efecte, la decisió del Govern d’aplicar durant tot el 2024 un IVA rebaixat al 10% sobre el rebut de la llum està condicionada pel fet que el preu del megawatt-hora al mercat majorista se situï per sobre de 45 euros. En el seu decret de mesures antiinflació aprovat el 27 de desembre, el Consell de Ministres va establir que si el preu de la llum es desplomava per sota del llistó dels 45 euros entraria en joc l’IVA original del 21% el mes següent.

I això és el que està a punt de passar al març. Quan falten dos dies perquè finalitzi el mes de febrer, el preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista que publica l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE) se situa en una mitjana de 42,44 euros. Com que queda per sota dels 45 euros de referència, tot anticipa una pujada del 10% al 21% de l’IVA del rebut de la llum al març. I això pot suposar un plus d’uns 4,5 euros en el rebut de la llum del març per a una llar amb un consum mitjà mensual de 190 quilowatts-hora, segons càlculs de la comparadora d’ofertes de serveis per a la llar Selectra.

«Queda per conèixer el preu de dimecres i de dijous. Seran dies una mica més cars perquè el vent afluixarà una mica, però no tindran un preu gaire alt perquè hi continua havent fotovoltaica. És gairebé segur que anem a un preu per a tancament de mes inferior a 45 euros per MWh», explica l’expert en energia Francisco Valverde. En els darrers tres dies, la mitjana de la subhasta elèctrica ha estat de 3,51 euros per MWh.

Aquesta referència de 45 euros per MWh només s’aplica a l’IVA. L’impost especial sobre l’electricitat manté el tipus rebaixat del 2,5% durant el primer trimestre i del 3,8% per al segon, mentre que l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica (IVPEE) conserva el del 3 ,5% fins al març i del 5,25% a partir de llavors fins al juny.

El canvi en les factures afectarà el gruix dels 28 milions de petits consumidors que hi ha a Espanya, tant aquells amb tarifa lliure (19,6 milions) com els que tinguin tarifa regulada, coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor o PVPC (8,5 milions). No així els 1,6 milions de beneficiaris del bo social elèctric, que mantindran un IVA del 10% durant tot l’any, sigui quin sigui el preu de l’electricitat durant el període.

Segons els càlculs de la comparadora de preus Selectra, una llar amb un consum mensual de 190 quilowatts-hora (2.300 kWh a l’any) que pagués 45,69 euros a les factures d’aquest any, amb l’IVA al 10% i l’impost especial al 2,5% pagarà 4,56 euros més quan l’IVA pugi al 21%. Si la comparació es fa amb l’any passat, quan l’IVA era del 5% i l’impost especial del 0,5%, la diferència és de 7,48 euros.