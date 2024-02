Miservi, la societat propietat al 50% de Valvi Supermercats i Transgourmet Ibèrica, ha comprat Estalsa, corporació que compta amb quatre supermercats al centre de Barcelona sota la marca Superestalvi.

Es tracta de quatre establiments que tenen una tradicional presència als mercats municipals de la ciutat. Les botigues s’ubiquen als mercats de les Corts, Clot i Sarrià, i al carrer València, 317, davant del mercat de la Concepció al barri de l’Eixample.

La companyia ja ha canviat el nom de dos d’aquest establiments, en concret el dels dos supermercats Superestalvi ubicats als mercats de les Corts i del Clot a Barcelona que passen a anomenar-se Spar, encara que, segons expliquen, es mantenen dins de l’empresa Estalsa.

Valvi Supermercats té com a proveïdor Transgourmet Ibérica, companyia amb seu central a Vilamalla dedicada a la distribució alimentària majorista. Valvi és una companyia especialitzada en supermercats de proximitat. És de capital 100% gironí i la primera xarxa de supermercats independents de la província de Girona. Va tancar el 2022 gestionant un volum de negoci de 136 milions d’euros.

Amb les ensenyes Valvi, Spar, Eurospar, Spar Express, Suma i ara Superahorr, gestiona 117 supermercats distribuïts entre les províncies de Girona i Barcelona, i les illes d’Eivissa i Mallorca, inclosos els de la societat Miservi, propietat de Valvi Supermercats i Transgourmet Ibèrica.

Transgourmet, propietat d’un grup suís, és l’hereva de Miquel Alimentació, fundada a Figueres l’any 1925. La família Miquel Ballart va vendre la companyia al grup xinès Bright Food l’any 2015 en una operació que, fonts periodístiques, van situar en 110 milions d’euros. No obstant això, l’acord no contemplava la venda de bona part del capital immobiliari de la companyia, que seguiria en mans de la família Miquel i l’arrendaria als nous propietaris xinesos. Posteriorment, però traspassarien una part d’aquests actius. A finals de 2020, Sagax Real State va comprar 37 cash&carry per 152 milions d’euros, que a finals del 2022 va vanedre a Transgourmet.

Inspiració a França

La història de Superestalvi es va iniciar l’any 1967, quan Blai Capdevila Totoliu va descobrir en un viatge a França una cadena d’autoservei d’alimentació. Es deia L’Èpargne (en català, l’Estalvi) i va ser la seva inspiració per obrir un dels primers establiments d’autoservei en alimentació a la ciutat de Barcelona: Superestalvi del carrer València 317, davant del Mercat de la Concepció. A poc a poc, es va seguir escrivint la història de Superestalvi i el negoci familiar va continuar creixent. Entre el 1993 i el 1995, es van inaugurar les botigues dels mercats de Sarrià, les Corts i el Clot. Ara totes elles han passat a mans de la gironina Miservi.