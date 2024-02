L’empresa gironina The Smart Lollipop ha estat una de les finalistes dels Premis EmprènXXI, que reconeixen les startups amb més potencial de Catalunya. The Smart Lollipop és un dispositiu mèdic basat en un caramel intel·ligent capaç de diagnosticar malalties a través d’una mostra de saliva. La piruleta recol·lecta la mostra i la neteja d’impureses per efectuar test de diagnòstic o seguiment de patologies.

El dispositiu també compta amb un biosensor que, connectat a un lector òptic, digitalitza la resposta i la càrrega en una plataforma online per a l’accés d’equips mèdics i pacients. «Volem oferir una solució que substitueixi una analítica de sang i que es faci amb un mètode menys invasiu, com amb una piruleta», explicava mesos enrere en declaracions a aquest diari Diana Ballart, CEO i cofundadora de l’startup gironina.

El lliurament dels Premis EmprènXXI, s'ha celebrat aquets dimarts en el marc del DayOne Innovation Summit Catalunya, que ha tingut lloc al 4YFN. Aquests guardons atorgats per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, juntament amb el Ministeri d’Indústria i Turisme, a través d’ENISA, celebren aquest any la seva 17a edició.

Els Premis EmprènXXI es van crear l’any 2007 amb la finalitat de fomentar i donar suport a aquelles companyies amb menys de tres anys de trajectòria que, a través de la seva tasca, generen més impacte en el seu territori i ofereixen les millors solucions als principals reptes de la societat actual. És aquesta línia, des dels seus inicis, el programa ha invertit prop de 8,3 milions d’euros en premis en metàl·lic i en accions d’acompanyament i visibilitat, que han beneficiat gairebé 500 empreses.

Com cada any, en aquesta edició es lliurarà un total de 19 guardons a nivell territorial: 17 a Espanya (un per a cada autonomia) i dos a Portugal (zona nord-centre i Lisboa-sud i Illes) i, d’altra banda, també es premiarà amb 12.000 euros les 12 empreses que, independentment del territori, ofereixin les millors solucions a «alguns dels principals reptes del demà», segons explica l’entitat en un comunicat.

Enguany, la startup Keybotic ha estat reconeguda en els Premis EmprènXXI com l’empresa de base tecnològica més innovadora de Catalunya. Keybotic és una empresa que ha desenvolupat un gos robot denominat Keyper, capaç d’accedir de forma autònoma a entorns complexos per realitzar inspeccions industrials, detectar fuites de gas o altres anomalies, enviant alertes en trobar incidències. Keyper, que funciona amb tecnologia sensòrica i intel·ligència artificial, està especialment indicat per treballar en sectors com el químic o el de la mineria.